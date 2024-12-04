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1%優勢險勝！尹錫悅「素人→總統」連爆醜聞　民眾請願彈劾癱瘓官網

▲▼南韓總統尹錫悅。（圖／路透）

▲南韓總統尹錫悅自上任以來爭議、醜聞不斷。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

南韓總統尹錫悅3日晚間以「剷除親北勢力」為由宣布戒嚴令，隨後共同民主黨等在野黨議員以190票通過解除戒嚴令的決議案。尹錫悅2022年以微弱優勢勝選以來，執政期間爭議不斷，不僅與反女權主義浪潮結盟引發民意分裂，還因多起醜聞及政策紛爭導致民望大幅下滑，而他過去的種種事蹟，如今隨著實施戒嚴引發的爭議又重新被人提起。

綜合CNN與《紐約時報》報導，1960年12月18日出生於首爾的尹錫悅，從首爾大學法律系畢業後，成為了明星檢察官和反貪鬥士，在前總統朴槿惠被判濫用職權罪一案扮演要角，還在2019年出任職檢察總長，對文在寅總統一名涉及欺詐和賄賂的高階幕僚提出告訴，重挫南韓政府形象。

尹錫悅的驚人事蹟為他贏得了當時在野的保守派國民力量黨的青睞，並說服尹錫悅成為他們的總統候選人。尹錫悅在2022年3月總統選舉中，以不到1%的得票優勢擊敗執政黨共同民主黨對手李在明，寫下南韓史上最微弱的優勢。然而，這場選舉被外界解讀為民眾對前進步派政府的不滿，而非尹錫悅個人則受到廣泛支持，而尹錫悅上任後也爆出一連串醜聞與爭議，不僅無法贏得民心，民望也急速下滑。

▲▼南韓總統尹錫悅、妻子金建希搭乘空軍一號專機，當地時間27日抵達西班牙馬德里。（圖／達志影像／美聯社）

▲尹錫悅的妻子金建希也被捲入受賄風波。（圖／達志影像／美聯社）

首先，他的競選活動與反女權主義浪潮結盟，呼籲解散女性家族部，強調男性遭受的「逆向歧視」，引起社會對立，成為他上任後施政挑戰的開端。隨後，首爾梨泰院又在2022年的萬聖節爆發人群擠除事件，造成159人死亡，但尹錫悅卻不甩民眾要求徹查責任的訴求，阻止了相關新調查法案，激起受害者家屬的不滿。

尹錫悅家人的一連串醜聞更是令他的人氣直直落。去年，第一夫人金建希被拍到收受價值高達2200美元（約新台幣7.2萬元）的Dior名牌包，被指控違反南韓反腐敗法；岳母崔銀順（Choi Eun-soon，音譯）也在房地產交易中偽造文書，被判1年有期徒刑。與此同時，尹錫悅本人也被控濫用總統否決權，否決了一項原可為金建希涉嫌操縱股價的特別調查鋪路的法案。

這一系列醜聞一再打擊尹錫悅政府的聲譽，也造成他所在的政黨在今年4月的國會選舉中大敗。今年6月20日。南韓國會的請願網站出現要求即刻彈劾尹錫悅的連署請願，大批民眾湧入響應，導致網站一度當機。12月3日，尹錫悅突然宣布戒嚴，引發和國會的對峙。如今，隨著戒嚴令被解除，國會在野黨組成的聯盟表示，他們將在4日提出彈劾尹錫悅的法案，並預計在72小時內表決。

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