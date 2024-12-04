「還以為發生戰爭」！南韓民眾情緒焦慮：路上不時聽到尖叫聲

▲南韓民眾深夜聚集在國會大廈外，表達對戒嚴令的不滿。（圖／達志／路透社）

圖文／CTWANT

南韓總統尹錫悅在昨（3日）晚間10時25分突然宣布緊急戒嚴令後，雖然僅經過2小時35分鐘，就被國會議員全票通過要求解除，但人民的焦慮情緒仍難以平息，紛紛感嘆「不敢相信2024年還會有戒嚴」、「我正在向朋友們詢問除KakaoTalk以外的其他交流方式，以備不時之需」、「不知道明天該怎麼辦」。

綜合《中央日報》、《京畿日報》、《大田日報》等韓媒報導，尹錫悅宣布戒嚴後，南韓市民對於「歷史上前所未有」的局勢感到害怕，一位60多歲的柳姓女子表示，每個KakaoTalk聊天室都引起騷動，「觀看李在明（在野黨魁）直播的人都在想著『我們也一起去吧』，我擔心如果宣布戒嚴，與包括美國在內的外國關係會發生變化，我想知道這是否事先與美國討論過」。

一名孫姓大學生說到，現在是2024年，發生了一件只在教科書上見過的事情，「我不敢相信這樣的消息會出現在2024年，感覺我們回到了1970年代」；而另一名權姓大學生透露，「在21世紀竟然會發生這樣的事情，我感到相當驚訝，我不知道明天該怎麼辦」。

居住在江東區的宋姓上班族提到，自己是透過KakaoTalk得知戒嚴一事，「政府是不是應該向公眾詳細解釋一下，為什麼我們（南韓）要這樣做？」一位鄭姓男子稱，「當時我待在家裡，看到戒嚴令的消息，把弟弟和父母叫醒了，一瞬間我以為發生了戰爭，我的心砰砰地跳」；另一名閔姓男子則說，「有一瞬間，我以為發生了一場戰爭，我不知道為何能如此容易地宣布戒嚴」。

有位鄭姓職員透露，「（當時）我正在和同事喝酒，透過大量網路社群消息得知了戒嚴令，當有人在餐廳裡大聲宣布這一消息時，整個餐廳陷入了長時間的沉默，彷彿時間靜止」；一位金姓公務員也說，「一開始我以為這是個玩笑，但當我在電視上看到特種部隊強行進入國會時，我才意識到情況的嚴重性」。

報導指出，在宣布戒嚴後，有不少人在市區看見士兵、軍用直升機和坦克，還能時不時聽見市民的尖叫聲，這讓他們到相當擔憂。住在京畿道光州的韓姓老翁就感嘆，「我不知道這發生在21世紀會是什麼樣子，我很擔心，因為這讓我想起了過去的記憶，我告訴孩子們，一定要仔細檢查門窗，不要出去」。

據悉，3日晚間11時左右，警方、軍方開始封鎖國會大門，數百名警察、記者和民眾混雜在一起，場面相當混亂，民眾更高喊著「國家被毀了」、「把門打開」、「你們為什麼堵路？」晚間11時53分左右，約有10位市民翻越國會正門旁的圍牆進入國會，並有5人試圖直接穿越，但被警察攔住，只好原路返回。

種種混亂情況下來，讓許多人民氣憤道，「想消滅親北韓勢力和反國家勢力確實是重要的事情，但在這期間造成混亂是可以的嗎？」「感覺他們正在試圖癱瘓政府行政，並有效阻止醫療和媒體部門的正常運作」。

國會在今日凌晨1時進行投票表決，以190人出席、190人贊成通過「要求解除戒嚴的決議」。而在戒嚴令解除後，許多民眾仍留在國會大廈前，高呼「逮捕尹錫悅」、「彈劾尹錫悅」。

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