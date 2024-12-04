擅自決定戒嚴！尹錫悅沒與幕僚溝通　總統府封鎖直播消息

▲尹錫悅宣布戒嚴震驚國際。（圖／美聯社／達志）

圖文／CTWANT

南韓總統尹錫悅昨（3）日當地晚間11點突宣布緊急戒嚴令，國會召開緊急會議，2小時48分鐘後議長禹元植宣布戒嚴令無效。據了解，尹錫悅沒與任何幕僚溝通，在嚴密的安保措施下宣布戒嚴，連記者也被擋在新聞發布室門外，禁止進入。

根據韓媒報導，3日晚上9點以後，總統府內外局勢迅速變動。此前，總統府的工作人員中，有的已經下班，有的則留在辦公室加班。據了解，大部分工作人員對尹錫悅緊急發表談話完全不知情。

昨晚9點30分有傳言稱尹錫悅可以就民主黨彈劾監察院和檢察官以及獨立處理預算削減計劃直接表態，氣氛頓時變得緊張。記者多次聯繫總統府求證，但遭到拒絕回覆，或是表示「不知道」。

晚間10點20分左右，總統在總統府新聞發布室單獨向民眾發表緊急講話，宣布戒嚴。而這次的緊急演說只有總統府錄影團隊、禮賓和保全人員出席。僅將要演說一事通知廣播公司，直播的內容也被保密。

演說一出後，記者紛紛湧向總統府大樓，不過，保全不允許記者進入新聞發布室。記者透過直播得知宣布戒嚴的消息。總統府記者強烈抗議，但沒有得到包括幕僚長鄭鎮石在內的官員任何回應。

國會今（4）天凌晨1點召開全體會議，朝野190名議員出席，議長禹元植宣布全員一致通過了要求解除戒嚴令的議案。

依據南韓憲法第77條第5款規定：「國會請求解除戒嚴，並經登記議員過半數同意時，總統應解除戒嚴。」

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