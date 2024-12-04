彰化政二代淪詐騙車手　「偷吃慣犯」出軌酒店妹

▲洪柏葳2018年以無黨籍接連成功當選市民代表、彰化縣議員，但桃色爭議不斷重創形象，2022年黯然淡出政壇。（圖／CTWANT提供，下同）

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彰化縣前議員洪柏葳（35歲）2018年以無黨籍當選第19屆議員，但上任後桃色糾紛不斷，讓他有為青年的形象直直落，2022年狼狽淡出政壇，此後境遇一跌千丈，如今甚至加入詐騙集團當車手，11月時在新北市新店區取款時遭警方活逮，讓外界對其自甘墮落的選擇不勝唏噓。

據了解，洪柏葳父親洪鎮雄曾當過彰化市民代表，且與紅派大老、前彰化議長白鴻森頗有私交，白鴻森對洪柏葳大力護航，他則靠著「政二代」光環步入政壇，憑藉年輕有為形象，於2018年高票當選彰化縣議員。

洪柏葳在選前信誓旦旦，承諾要幫地方父老鄉親爭取福利，上任後卻桃色糾紛不斷。2019年七夕情人節就被爆料，背著懷孕8個月的老婆與台中海派酒店一名女子親密互動，洪事後澄清一切都是「誤會」，是酒酣耳熟後與朋友打賭，才會將與陌生女「親嘴」的照片PO上網，但他仍在事後離婚。

▲洪柏葳議員任內的兩任元配都指控他出軌，前後勾搭上酒家女、理Ｋ女，把家醜鬧上檯面。

相隔約3年，洪的第二任妻子又控訴他是「偷吃慣犯」，棄妻小於不顧勾搭上台中金麗都理容KTV女服務生，甚至與情婦同居，再次登上媒體版面，怒批「身為一個父親、你外遇、你有時間有錢戀愛，孩子一毛都不付！」

洪妻更揭露洪柏葳坦承出軌，雙方已經鬧到要離婚的地步，接連醜聞讓其形象大傷，2022年落選後便淡出政壇，之後更傳出債務纏身，便沒有在公開場合露面，怎料再傳出消息，就爆出他因當詐騙集團車手遭逮。

記者調查，新北市新店區70歲劉姓女子9月時，在社群上誤信假投資廣告，主打「低風險高報酬」口號，遭詐團哄騙要求轉帳及現金面交，前後遭詐新台幣250萬元，事後發現無法將獲利提領才驚覺遭到詐騙。劉女11月15日赴新店警分局雙城所報案，警方獲報後立即成立專案小組，指導劉女到詐騙集團指定地點進行現金交易，並派出7名員警於面交地周圍埋伏。

▲洪柏葳淡出政壇後淪為詐騙車手，遭警方壓制上銬送辦。

劉女11月21日在警方指示下，備好79萬元假鈔與詐團成員面交，洪柏葳穿著一身黑與被害人面交，拿起全是假鈔的行李袋後，便撐傘走向與25歲杜姓收水手約好的交付地點，埋伏員警則抓準時機展開圍捕。4名警力先是在土地公廟內將洪柏葳逮捕，隨後趕來的支援警力則將他們團團圍住，勒令2人「趴下」，洪柏葳見周遭都是荷槍實彈的員警，知道已插翅難飛，只好乖乖束手就擒。

在被逮過程中，洪全程保持緘默，警方在現場查扣識別證一組、收據、手機等證物，見罪證確鑿後以現行犯將他依涉嫌詐欺罪送辦，但直到帶回警局，員警這才發現這名車手竟是曾經前途無量的彰化政壇新星，雲泥之別的境遇也讓員警連連搖頭。

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