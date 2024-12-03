劉家昌癌逝　員山鄉長曝最後見面「身形消瘦」：要求對外保密

▲知名音樂人劉家昌。（圖／記者徐文彬攝）

記者閔文昱／綜合報導

83歲音樂人劉家昌3日驚傳辭世，其家人在第一時間都不願公佈消息。事實上，劉家昌從去年就開始暴瘦，他也自爆生病動手術，同時因與前妻甄珍撕破臉而身心疲憊。對此，員山鄉長張宜樺透露，今年4月見到劉家昌時，對方的身形已明顯消瘦，但有要求他保密身體狀況，生病期間都在台灣就醫，並未出國。

張宜樺表示，今年4月見到劉家昌時，已發現他身形消瘦許多，且請求對他的身體狀況保密，推測劉家昌可能有生病，不過生病期間都在台灣就醫，並未出國，至於最後一次見面則是在今年8月，當時劉家昌已經瘦得很厲害，並在員山家中休養。

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事實上，劉家昌生病後鮮少在螢光幕前出現，最後一次公開露面是在今年清明節時發布的社群貼文。他在生前的社群貼文中提到，自己搬到宜蘭員山鄉已經3年，對生活在該處相當滿意。劉家昌也在貼文中透露，他在九合一選舉中投給了員山鄉鄉長張宜樺和參選民意代表的鄉長太太黃雯如，因為只有他們會照顧鄉民。

劉家昌生前曾多次在社群媒體上揭露與女儿甄珍和兒子劉子千的家庭糾紛，並批評劉子千不孝，父子倆已斷絕關係。劉家昌過世的消息傳出後，家人一開始始終保持低調，直到3日晚間才對外證實，他於2024年12月2日因癌症安詳辭世，在最後的日子裡，他的身邊有最親近的家人陪伴，始終平靜且安詳，基於對家屬隱私的尊重，後續的治喪過程將以低調簡樸的方式進行，「感謝大家的體諒與理解，也懇請媒體朋友給予我們空間，讓我們能安靜哀悼與緬懷劉老師。」