酒店妹醉倒牛郎店遭指侵！2男模護花變催殘　丟工作當車手被收押

▲酒店小姐喝醉後，遭2名男服務生趁機性侵得逞。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北市1名酒店小姐到男模會館飲酒醉倒，會館人員通知酒店幹部把人接走，沒想到酒店服務生陳男、蔡男卻趁機以手指侵犯酒店小姐，事後還傳LINE串供，取笑對方不敢「再去X一下」，被害人事發發現褲子被脫到一半、下體疼痛而報警，台北地檢署3日依趁機性交罪起訴陳、蔡2男，而2人因此案丟了工作，改當詐團車手被逮收押中。

據了解，被害的酒店小姐是在9月間，到台北市知名的男模會館消費，席間突然失控，把包廂內桌面的餐具食物都一把推到地上去，會館人員眼見當天營業時間已到，打電話請被害人熟識的酒店幹部協助處理，酒店幹部因此找陳姓男子去會館把被害人接到酒店休息。

沒想到陳男把被害人帶回酒店後，與蔡男共同攙扶被害人進入包廂時，趁被害人泥醉不醒，以手指侵入被害人下體，之後陳男與蔡男若無其事回到大廳，還互相傳訊稱，之後如果被害人醒來，兩人說法要一致，此時陳男提議再去X一下，蔡男回嗆「你又不敢」，陳男坦承真的不敢，因為剛剛被害人好像醒了。

被害人醒來後，發現褲子沒穿好，下體又有疼痛感，報警就醫診斷有撕裂傷，事件爆發後，陳男與蔡男丟了工作，參加詐騙集團擔任車手，結果很快就被警察抓到，現在看守所收押等待偵辦，至於性侵部分，經檢察官調閱男模會館、酒店包廂等處監視畫面等證據，依趁機性交罪嫌起訴陳男與蔡男。