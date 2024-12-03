台中小六生遭警帶走　少年法庭調查結果：老師本就無意追究

▲台中地院少年法庭今日對外說明調查結果。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市一名國小因小六生不滿體育老師分隊，持樂樂球棒打老師腳部，隔日學童跟老師道歉，老師不滿學童態度，進而打電話報警，2人被帶至警局，事件引起軒然大波。台中地院今表示，經調查老師本即無意追究少年，只是希望少年有所學習，法官裁定不付審理，老師不抗告，全案已確定。

第一警分局先前也說明，根據少年事件處理法，不論被害人是否撤告，都需要通報少年法庭，經法官審理，進而認定少年是否有需保護處分的必要。針對本案，台中地院少年法庭於6月28日裁定不付審理，被害人並無抗告，已確定。

台中地院表示，本件經本院少年法庭交付審前調查結果，少年前無非行紀錄，於本院調查時已當庭向老師道歉，家長亦表示以後會勸導少年控制情緒，且老師本即無意追究少年，只是希望少年有所學習，法官斟酌審前調查結果，認定本件少年不具需保護性，無裁定進入審理程序及給予保護處分之必要，故裁定本件不付審理。

▲校方3日上午發表完整聲明，還原事發經過。（圖／記者許權毅攝）



校方今日說明整起事件過程，事件經過為「3月26日，學生在體育課中以樂樂球棒攻擊任課教師，導致教師左大腿紅腫挫傷，老師前往驗傷。家長當晚表示將請學生向老師道歉，其用心令人肯定。」

校方指出，「3月27日，學生在學務處未道歉，教師為維護自身權益報警，學生於警方到場後進行道歉，學生道歉後，教師明確向警方表示不對學生提告。警方認定已經通報，依程序必須連同老師與學生一起帶往警局製作筆錄，學務主任立即通知家長，家長表示會到警局會合，並告知校長。」

警方受規定仍須通報少年法庭、婦幼隊等單位。校方也還原6月21日少年保護庭介入處理過程，校長全程陪同生、師出庭，學生當庭道歉，教師亦拍拍學生，達成和解，法院裁定結案。



7月25日，家長申請「教師不當管教」校事調查，校方受理後進行相關校事調查，經調查結果教師「不成立不當管教」情事。