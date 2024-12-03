台灣虎航招募商用機師12／22截止　報名條件一次看

▲台灣虎航宣布招募商用機師，12月22日截止報名。（圖／台灣虎航提供）

記者蔡亞樺／台北報導

航空產業全球復甦力道強勁，全球旅運持續旺盛，台灣虎航今（3日）宣布，即日起公開招募CPL（Commercial Pilot License）商用機師，報名至12月22日晚間11時59分止，總飛行時數250小時以上尤佳。

目前航空公司招募國籍機師大致分2種管道，包括航空公司招募零經驗的培訓機師，由航空公司出資進行訓練，以及自行在飛行學校完成飛行訓練取得CPL的自訓機師。

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▲台灣虎航宣布招募商用機師。（圖／台灣虎航提供）

台灣虎航說明，此次商用機師報名資格需具備中華民國國籍、大專以上畢業(不限定科系)，包含2年內有效英文檢定成績證明文件，具有FAA、CAA或ICAO認可之商用駕駛員執照 (CPL, Commercial Pilot License)，總飛行時數250小時以上尤佳等條件。

明年1月中旬辦理第一階段專業紙筆測驗，第二階段面試預計在明年2月中旬、3月中旬辦理第三階段模擬機評鑑。台灣虎航表示，有興趣者可至yes123求職網「台灣虎航2024CPL商用機師招募」專頁，查看報名及相關應試資格。