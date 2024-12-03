水電工外遇偷拍女伴激戰片！吃醋嗆外流「讓妳紅」　下場慘了

▲莊男偷拍女子性愛片，並揚言要外流恐嚇對方，遭判刑4月。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳佩蓁／新北報導

新北市一名36歲水電工莊男，去年12月與一名超商女店員小甜（化名）上汽車旅館開房2次，不料他竟趁小甜不注意偷拍2人性愛影片，之後莊男不滿小甜與其他男子互動親密，竟跑到小甜工作的超商秀出2人偷拍片，揚言要將影片外流讓她紅，令小甜心生畏懼憤而報警提告。新北地院審理，依妨害秘密、恐嚇罪判刑4月，得易科罰金。可上訴。

判決指出，莊男去年12月底與小甜上摩鐵兩度發生性行為，但莊卻未經小甜同意，持手機從小甜背後偷拍2人性交過程，後來，莊男不滿小甜與其他男性互動熱絡，竟跑到小甜工作的超商，拿出手機向小甜展示偷拍的影片，並恫嚇「還有很多張，我要把妳的性影像放在網路上，讓妳紅」，小甜不堪其擾憤而報警。

法官審理認為，莊男未經同意偷拍2人性影像，之後又因不滿小甜與其他男子互動，要脅小甜要將該性影像外流，嚴重影響她身心，欠缺尊重他人隠私權之法治觀念，審酌莊男已婚、育有2子，依犯無故攝錄他人性影像罪，處有期徒刑3月，又犯恐嚇危害安全罪，處有期徒刑3月，應執行有期徒刑4月，得易科罰金，全案仍可上訴。