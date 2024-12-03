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投資型保單鬆綁金管會喊卡！　連結非投等債基金比例不放寬

▲▼金管會主委顧立雄專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲金管會。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

為打造台灣成為亞洲資產管理中心，金管會原規劃2023年7月剛收緊的投資型保單規定再鬆綁，引起立委質疑，金管會衡酌非投資等級債基金價格波動及信用風險後，已決議維持現行投資型保單連結非投等債基金比例，暫不放寬，另將採有條件開放連結槓桿型及反向型ETF。

台灣藏富於民，金管會主委彭金隆上任後，宣示推動台灣成為亞洲資產管理中心，並釋出一系列政策規劃，包括研擬鬆綁投資型保單規定，放寬類全委投資型保單可連結槓桿型及反向型ETF、及放寬類全委帳戶連結非投等債基金及新興市場債基金比例。

不過，民進黨立委郭國文日前質疑，放寬類全委投資型保單限制可能圖利外商投信而非助益本土投信，且會導致資金大量流向高風險境外市場。金管會經過審慎研議後，已決定維持現行非投資等級債基金投資比例限制，暫不放寬，但仍會有條件開放連結槓桿型及反向型ETF。

根據金管會向立法院財委會提交的書面報告，金管會調查，全體壽險業發行的類全委投資型保單有56%委託本土投信，仍略多於外商投信。

金管會說明，有業者反映投資組合若適當配置較多元資產，可降低投資組合間相關性、分散風險，且實務上保戶多關注整體投資型保單績效及淨值，較不會針對個別標的提出爭議，現行對非投資等級債基金比例限制，將限縮投資組合可運用的投資標的，資金可能流向價格波動更高的其他類型基金，反使帳戶淨值波動增加，因此原先研議放寬。

不過，金管會表示，經衡酌非投資等級債基金所面臨的風險，除了價格波動度外，尚有較高信用風險，因此金管會決議暫不調整現行規定，未來視實際情況再適時檢討。

另一方面，現行規定投資型保單不論直接連結或透過類全委帳戶間接連結國內外證券交易市場交易的ETF，均以投資股、債為主且不具槓桿或放空效果者為限，金管會仍將研議鬆綁，但將採有條件開放連結槓桿型及反向型ETF。

金管會說明，考量類全委帳戶由專業投資經理人操作，投資及風險管理經驗較豐富，基於類全委帳戶風險管理及避險需求，經過評估後，研議有條件放寬類全委帳戶可運用槓桿型2倍及反向型1倍ETF。

所謂的「有條件」放寬方向，金管會舉例，例如僅可為避險目的運用反向型ETF，或僅可為風險管理目的，在帳戶追蹤指數時為貼近指數報酬目的運用槓桿型ETF等，且兩者皆不能適用於為增加投資效益主動投資操作。

依現行規定，類全委投資型保單連結非投等債基金及新興市場債基金合計投資比例上限不得超過20%，且其中非投等債基金投資比例上限不得超過10%。

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