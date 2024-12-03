全球25大宜居城市「台北上榜了」！勝過美日韓　最大贏家是這國

▲台北獲選全球25大宜居城市。（資料照／記者周宸亘攝）



記者吳美依／綜合報導

全球最大旅外人士網站「InterNations」公布今年「全球25大宜居城市」，西班牙一共5座城市入選，堪稱最大贏家，台北也榮登第24名。不過，鄰近的日本、韓國，甚至是美國，都沒有城市入選。

這份報告數據，來自居住於全球35國、53座城市的1萬2500多名旅外人士，根據5大關鍵指標進行評估，包括生活品質、安頓難易度、個人經濟狀況等。

今年冠軍是西班牙的瓦倫西亞（Valencia），這座城市位於該國東部沿岸，不僅歷史悠久，也是全國第3大城市，「以其美麗海灘、豐富文化、令人負擔得起的生活方式聞名」，生活品質指數很高，整體得分也位居第一，雖然去年微幅下滑到第3名，但在2022年就曾登上榜首。

▲西班牙東部瓦倫西亞（Valencia）市政廳。（圖／達志影像／美聯社）

對於外籍人士而言，瓦倫西亞實惠的大眾交通、眾多的娛樂活動機會，令人讚不絕口。此外，這裡的安全性也非常傑出，沒有任何一位受訪者對於人身安全感到不滿意。不過，當地職業前景有限，就業市場充滿挑戰。

事實上，西班牙一共有5座城市上榜，除了瓦倫西亞之外，南部濱海城市馬拉加（Malaga）、阿利坎特（Alicante）也分別擠進第2名、第3名，鞏固了西班牙作為「旅外人士天堂」的美譽。

另一方面，美國已經連續第2年沒有任何城市入選，儘管紐約市的分數排在第28名，並且因為豐富文化與餐飲選擇受到歡迎，卻因為住房及生活成本太高，讓旅外人士苦苦掙扎。

加拿大的成績更是慘烈，溫哥華跌到最後一名、也就是第53名，多倫多也只排在第52名。報告指出，住房成本同為2座城市的最大問題，溫哥華更被形容「職涯發展受限」。

全球25大宜居城市

1、西班牙「瓦倫西亞」（Valencia）

2、西班牙「馬拉加」（Malaga）

3、西班牙「阿利坎特」（Alicante）

4、巴拿馬「巴拿馬城」（Panama City）

5、墨西哥「墨西哥城」（Mexico City）

6、泰國「曼谷」（Bangkok）

7、西班牙「馬德里」（Madrid）

8、阿聯酋「阿布達比」（Abu Dhabi）

9、阿聯酋「杜拜」（Dubai）

10、奧地利「維也納」（Vienna）

11、葡萄牙「里斯本」（Lisbon）

12、馬來西亞「吉隆坡」（Kuala Lumpur）

13、瑞士「巴塞爾」（Basel）

14、阿曼「馬斯喀特」（Muscat）

15、希臘「雅典」（Athens）

16、盧森堡「盧森堡市」（Luxembourg City）

17、越南「胡志明市」（Ho Chi Minh City）

18、荷蘭「阿姆斯特丹」（Amsterdam）

19、丹麥「哥本哈根」（Copenhagen）

20、阿聯酋「拉斯海瑪」（Ras Al Khaimah）

21、西班牙「巴塞隆納」（Barcelona）

22、瑞士「蘇黎世」（Zurich）

23、瑞典「斯德哥爾摩」（Stockholm）

24、台灣「台北」（Taipei）

25、肯亞「奈洛比」（Nairobi）