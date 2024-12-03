人工生殖與代理孕母脫鉤　陳菁徽：一夕從民生法案變政治法案

記者崔至雲／台北報導

立法院衛環委員會周四將審議「人工生殖法」部分條文修正草案，但國健署態度忽然急轉彎，從昨天上午支持人工生殖跟代理孕母一起修法，到下午則表示，將爭議很大的代理孕母部分脫勾處理。對此，國民黨立委陳菁徽直言，其實她一直認為人工生殖法是一個民生法案，她不知道為什麼昨天一天之內，它從民生法案轉變成為政治法案。

▲國民黨立委陳菁徽。（圖／記者屠惠剛攝）



陳菁徽提到，她2月1號就任立法委員以來，各黨各派的委員常常都來詢問她關於人工生殖的問題，因此她認為，人工生殖完全是一個不分黨派的議題。因為需要代理孕母的這個族群，或是同志族群，或是單身女生族群，或是子宮有一些疾病的族群，它分布在每一個黨之間，因此很希望在這一屆可以來做很廣泛的一個討論。

陳菁徽表示，她為此特別翻閱立法院的圖書館，提出人工生殖法代理孕母的第一人，其實就是總統賴清德，他在22年前就已經提出第一個版本關於代理孕母的法案，連署的有副總統蕭美琴以及現在高雄市長陳其邁。因此，希望關於這種民生或是人民生育權，可以回歸到民生法案，不會因為有一些情緒上的問題，或是大家的意識形態，而影響對這個法案的討論。

其實我認為這個草案本身真的是專業度蠻高的。如果你不是平常有浸淫在這樣子的法案中，你很容易會被梗圖或是一些意識形態操作過去。

「民進黨常常說，沒有討論就不是民主，很遺憾昨天很臨時宣布切掉代理孕母這個部分」，陳菁徽拿數據表示，1976年的時候，台灣女性生第一胎的年齡是22歲，現在台北市已經到了31、32歲。所以從1970年到2024年，台灣女性的生育年齡大了10歲。未來勢必還會繼續往上升。這會造成什麼結果？會造成妨礙子宮懷孕的疾病，可能是良性的，也可能是惡性的，會一直不斷地升高，這是不可迴避的問題。

陳菁徽強調，她秉持一個專業的角度，在這邊希望可以提醒執政黨的委員，還有朝野各黨的委員，假使大家一致的共識都是要脫鉤處理的話，必須讓不管是女同志或單身女生都知道，在脫鉤法案通過的第一天，有一部分的人沒有辦法適用人工生殖法，因為大家平常並不會去檢查自己的子宮是不是有任何缺陷。

陳菁徽呼籲，希望大家可以把所有的平等權都一起納入來討論，台灣通過同婚5年，女同志的生育權、男同志的生育權、一般異性夫妻的生育權，以及單身女性的生育權，都希望被平等重視，也希望大家在討論人工生殖法的時候，可以讓全台灣每一個想要生育的人，都獲得被討論的機會。

