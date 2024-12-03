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冬季「最強4生肖」！越冷越升官發財　這類人有機會中大獎

紫微斗數老師姚本軍在臉書上分享，有些人「天氣越冷越能升官發財」。（示意圖／翻攝pixabay）

▲紫微斗數老師姚本軍指出，有些人「天氣越冷越能升官發財」。（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

時序進入12月，每天早上睜開眼睛都能感覺到濃濃的冬意。不過紫微斗數老師姚本軍在臉書上分享，有些人「天氣越冷越能升官發財」，尤其是當天官星在2024年冬季發威，將帶來特別的正面能量，這顆星曜與貴人運、榮譽和機遇密切相關，能讓4生肖有好的機運與發展。

●生肖蛇

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對於生肖蛇的人而言，2024年冬季的天官星、對於生肖蛇來說是事業運上的一大助力，象徵著貴人扶持、晉升機遇與聲望提升的好時機。

天官星的效果通常意味著在事業上會得到主管的肯定與重視，屬蛇的朋友能力和努力將被看見，尤其是在一些關鍵項目或表現場合中，有機會脫穎而出，成為眾人關注的焦點。另外，也有機會受到資深同事、上級或影響力人士主動提攜，使得在職場中更容易爭取到更高的職位或更重要的職責。

●生肖牛

2024年冬季對於生肖牛的人，特別強調專業表現與能力能被高層關鍵人物所關注。過往的努力和成績很容易被看見，會讓你獲得更多的認可與讚賞。同時有機會參與重要項目，擔當核心的重責。這不僅能展現自己的實力，也是晉升的重要敲門磚。

在工作上，不論是同事、上司，還是外部合作夥伴，都能給予實質的支持或關鍵的建議，因此，保持積極的溝通和謙虛的態度，能讓你更容易得到他人的協助。然而需要注意的是，仍需保持對於工作細節的謹慎和專注，避免因粗心或大意而錯失良機。

●生肖雞

2024年冬季，天官星的降臨對於生肖雞的人來說，會帶來許多賺錢機會和額外收入增長的現象。

在賺取金錢方面的機會，來自許多貴人的協助。例如，因某個貴人的推薦或指引，接觸到能帶來新的收入的機會，甚至是會得到額外的分紅、獎金或財務回報。

若在穩定的職場環境中工作，在冬天的時候會有薪資調整、績效獎金或因出色表現而獲得額外酬勞的機會。而對於從事商業或自行創業的人來說，天官星的影響體現在獲得新客戶、高額訂單，或是拓展業務帶來的財務增益。但也要注意合理理財與規劃，避免因外在環境的變化或過度樂觀，而導致不必要的浪費。

●生肖兔

2024年冬季的天官星為生肖兔的運勢、帶來極大的財運增益機會，特別是額外所得方面的潛力巨大。只要能保持開放的態度，積極與貴人聯繫，並妥善運用人脈資源，就能藉此機運，達到財務與精神雙豐收的滿足與幸福。

對於生肖屬兔的人而言，天官星將對額外所得的金錢以及整體財富的運勢具有極為正面的影響。在不刻意追求的情況下，能輕鬆獲得額外收入。這可能是來自於過去的努力，如智慧財產權的收益、長期積累的項目分紅，或者是一次性的大筆資金進帳。例如，遺產繼承、禮金、意外中獎等，都可能在此期間發生。

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