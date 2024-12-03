「台大宅王」行徑變態恐怖　性侵女友拍裸照

▲張彥文（右2）殺女友後持刀自殘，被捕時全身是傷。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

提起十年前發生的「台大宅王」張彥文殺人案，專案小組成員記憶猶新，告訴本刊說張男學業成績優良，建中畢業後順利考上台大，大學時率隊參加「台大我最宅」電玩比賽，奪得冠軍，獲封「台大宅王」。研究所畢業後，又順利進入國際知名的安侯建業聯合會計師事務所上班，堪稱人生勝利組。

2013年11月，張彥文透過網路認識一名女子，數月後正式交往，並開始同居，熱戀期間張花錢不手軟，常安排國內外旅遊，雙方感情看似穩定，但好景不常，女友逐漸發現張的控制欲很強，且性格暴躁易怒，不但會任意翻查她的手機訊息與通聯紀錄，還會從發票的金額及時間地點，推算她的行蹤。

▲張彥文（左）透過網路認識女友（右），兩人經常到處旅遊。

某次，張彥文發現女友手機的記事本註記一個K字，懷疑她對感情不忠、有其他對象，雙方爆發口角，感情陷入低潮。為了挽救戀情，他特別在2014年9月，安排與女友一同前往日本大阪、京都旅遊，沒想到期間又發生爭執，女友憤而提出分手，張惱羞成怒，二度在飯店性侵對方，並拍攝裸照。

回國後女友執意分手，張彥文只好交還她的住處鑰匙，卻趁某天中午侵入女友住處，女友晚上下班回家，看到張現身大驚失色，斥喝他離開。離譜的是，張竟拿出情趣用品、膠帶及自慰用過的衛生紙，並出示裸照恐嚇女友，要求再一次發生性關係，才會把裸照刪除，讓女友非常恐懼。

張彥文尾隨女友離開住處，並當街持刀將她狠砍47刀致死。（東森新聞提供）

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