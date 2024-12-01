3萬一堆人搶應徵！她超不解　網曝爽缺「見紅休+年終2月」沒壓力

▲原PO感到納悶，不少低薪工作非常多人投遞履歷。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「為什麼薪水很低的工作卻很多人投？」一名妹子直呼，滑了人力銀行網站，看到很多3萬初、甚至連3萬5都不到的工作，吸引超過30人應徵，而且內容並不輕鬆，因此好奇為何這麼熱門？文章曝光後，有網友解釋有5個原因「剛轉職／剛畢業／有家庭／想穩定／不想有壓力」；還有人曝低薪爽缺！

一名網友在Dcard表示，就他觀察，明明有些職缺薪水只有3萬1、3萬2，甚至不到3萬5，工作內容也不輕鬆，未來發展性更是有限，卻吸引超過30人應徵，成為熱門選擇。原PO對這種現象感到不解，認為這些職位更像是「免洗職缺」，卻依然受到追捧。

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他提到，實際點進去看這些職缺，工作內容也不具有吸引力。對此，原PO納悶發問，「好奇為啥低薪、沒發展性，又不輕鬆的工作一堆人搶著要？」

底下網友認為，「剛轉職／剛畢業／有家庭／想穩定／不想有壓力」、「因為高薪的工作老闆不收，面試也不一定會錄取，只能挑3萬的工作，比較好錄取」、「就是因為高薪工作門檻高，然後競爭又激烈，人不可能一直失業，只能先找低薪的工作做，然後繼續等高薪工作機會，不然有些公司可能光面試就要花費1-2個月了，還不一定會錄取」、「因為在現在的社會3萬跟5萬沒有差很多」、「二度就業婦女很需要」、「可能離家近輕鬆3萬，好過月薪5萬在外租房吧」。

還有人分享爽缺，「月薪34K朝九晚五，見紅就休+三節獎金，每天午餐統一叫外送或出去吃公司付錢，年終基本2個月多的看老闆心情，這種工作不好嗎？我很開心耶哈哈」、「我也差不多是這樣，好處無憂無慮，早八晚五下班，不用加班見紅就休，想請假也不用顧慮自己職位，要出國就出國，也不想升官，大概就躺平了」、「我3萬1沒壓力，每個月還可以存1萬多，偶爾還可以出國，早八晚五不加班，事情沒做完就隔天做，錢完全夠用，每個月可以買一些喜歡的東西...聽起來有點廢，但我很喜歡這樣的生活」。