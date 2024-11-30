通化街名店「抹布放在紅豆湯內」！目擊者嚇歪：不敢再去吃

記者彭懷玉、洪巧藍／綜合報導

有民眾爆料，昨晚11點多到北市通化街知名冰品店享用紅豆湯，發現店員竟然將抹布放在紅豆湯鍋上，「當下看完很不舒服！」嚇得他以後不敢再去吃。不過，記者向店家求證，店員僅表示不可能有這種事，截至出稿前未取得進一步回應。衛生局則指出，將派員前往稽查。

▲有網友到北市通化街知名冰品店享用紅豆湯，發現店員竟然將抹布放在紅豆湯鍋上。（圖／孫姓網友提供）

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一位孫姓先生向《東森新媒體ETtoday》投訴，昨晚11點多和女友到冰品店用餐，點了紅豆湯加豆花和珍珠，不料吃到一半發現一位店員阿姨用同一塊抹布擦桌子、補貨用的鐵盒，擦完裡裡外外後，竟把抹布丟在紅豆湯上，就繼續做自己的事，直到一兩分鐘後才把抹布拿起來。

不過，孫先生說，由於店員是背對著用餐民眾，因此應該只有他注意到這細節，覺得這樣很不衛生，嚇得他下次不敢再去吃。

據查，該店家內有不少名人簽名、美食媒體報導，經常一位難求，在通化街夜市頗具名氣。記者致電店家，接電話的店員表示，不可能有這種事。記者留電話給店員請老闆回電，但截至出稿前未取得進一步回應。

北市衛生局食藥科科長林冠蓁則指出，將派員前往依食品良好衛生規範準則進行稽查，並針對人員衛生、設施設備衛生、病媒防治措施加強查核，如不符合規定將要求限期改善，複查如仍不符合規定，將依違反食品安全衛生管理法第8條及第44條處6萬至2億元罰鍰。