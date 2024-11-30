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農曆11月生肖運勢搶先看！屬鼠得財不費力、屬牛愛情來敲門

▲國曆3月份，十二生肖迎來不同的運勢轉變，快來看看自己的運勢有什麼樣的轉變。（示意圖／視覺中國CFP）

▲進入農曆十一月，12生肖運勢也隨之變化。（示意圖／視覺中國CFP）

記者胡至欣／整理報導

轉眼間，2024年已經接近尾聲了！進入農曆十一月(2024/12/1~2024/12/30)，隨著寒意漸漸蔓延，12生肖的運勢輪盤也再度轉動，《科技紫微網》特別整理出愛情、事業/學業、財富的5星指數，不妨參考看看。

● 鼠

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愛情運指數：★★☆☆☆

單身者：單身者面對不喜歡的異性時，態度不明確，很容易讓別人誤會，容易被遊戲愛情的異性所糾纏。表明堅定的立場會減少很多麻煩。

有伴侶：本月有些愛胡思亂想，若戀人有什麼做得不夠的地方，容易把事情想得過於複雜化，覺得備受委屈。這樣極易引發誤會，對感情造成傷害。

事業學業指數：★★☆☆☆

事業運分析：心情比較晦暗，對工作缺乏激情，剛上班就等著下班，似乎沒做什麼事都會覺得很累。小心這種頹廢的精神狀態會把你的進取心消磨乾淨。

學業運分析：認為多看幾遍便可以記住而省去做筆記的時間，等到考試的時候看著空白的課本無從下手時才發覺做筆記的重要，好記性不如爛筆頭，在做筆記的時候其實是對知識的一種鞏固，以後還是少偷懶的好。

財富運指數：★★★★★

財氣順暢，得財不費力。有閒錢者不妨考慮投資短期獲利的專案，12日後是投資的好時機。只要靈活運作，就能很快看到實質收益。

● 牛

愛情運指數：★★★★☆

單身者：本月的魅力指數上升，獲得愛情的機會很多，但是不要因為機會多而變得眼光高，要正確地認識自己的定位，尋找合適的對象，這樣才能有長遠的發展。

有伴侶：有空的時候多陪陪雙方的長輩，跟長輩們良好的溝通會為你們日後的生活帶來很多的便利，也有助於你們的感情穩定地發展。

事業學業指數：★★★★☆

事業運分析：處理工作如庖丁解牛，遊刃有餘，空閒的時間不妨幫助新同事解決一點實際工作的難題，定能贏得他們的信賴，使自己人氣飆升。

學業運分析：對未知的新領域充滿好奇，這股動力使得你不斷的探索，在這過程中你能結識到興趣相同的好朋友，交流中擦出智慧的火花，這讓你們興奮不已，在追求新知的同時，要照顧好你的學業。

財富運指數：★★★★☆

有不錯的賺錢機會，適合投資，但忌求財心切。上旬投資者會遇到一些挫折，但這只是中途小意外，要相信自己。月中後財運漸強，堅持就能有不錯的回報。

● 虎

愛情運指數：★★☆☆☆

單身者：本月接觸異性的機會很多，但是很少能碰到讓自己心動的對象，月末你會覺得有些疲憊，對感情的熱情度降低，這時不妨多和朋友們在一起，轉移自己的注意力。

有伴侶：學會讓步是你本月的愛情課題，否則太執拗於自己的想法，與戀人在許多問題上難免會發生衝撞，感情易陷於緊張狀態中。

事業學業指數：★★★☆☆

事業運分析：和同事相處較愉快，工作上不會遇到大的煩惱，但會遇到點小挫折，只要保持樂觀心態，冷靜判斷，就能順利渡過並能有所收穫。

學業運分析：跟老師同學相處很愉快，學習上也沒有什麼大問題，每天能很好地安排好學習和娛樂的時間，狀態比較好，月末學習任務會增加，注意調整你的學習方案，多用點時間來學習。

財富運指數：★★☆☆☆

財運不佳，易受錢財的困擾。其實，人情往來的花費在所難免，無須為了一些小錢而斤斤計較，錢財不在仁義在，這些付出的錢財可能就是你成功路上的奠基石。

● 兔

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：單身者交際應酬頻繁，但是你有敷衍的傾向。多留意主動與你對視的異性，才有機會抓住良緣。

有伴侶：愛他就要信任他，不管外面的流言是什麼，都應該給他解釋和證明的機會。得到你的信任和支援，他會回報給你更多的愛。

事業學業指數：★★★★☆

事業運分析：對於客戶的要求應該盡力滿足，即使對方表現得無理取鬧，你對待客戶真誠的態度將有助於你的事業更上一個臺階。

學業運分析：思路很清晰，知道自己要什麼，能按照自己的規劃進行學習，效果很好，時常跟老師溝通也獲得很多的學習方法，對如何學習有新的見解，輕鬆的狀態大腦更靈活。

財富運指數：★★★★☆

本月財政支出較多，但大部分都是無法避免的，財政收入比較可觀，但要注意不能因一時收入頗豐而大手花錢，奢侈品應該少買些。

● 龍

愛情運指數：★☆☆☆☆

單身者：外表是否亮眼決定了你近期異性緣的好壞，要想提升自己的桃花運，單身者需著重於自身外在形象的打造。一些現實層面的問題橫亙在兩人之間，不要去猜測對方的想法，有什麼顧慮不妨主動去溝通交流，只要是真誠地想要解決問題，相信對方會積極配合你。畢竟，長期的有所顧忌，會加深兩人之間的隔閡，很有可能讓愛情無疾而終。

有伴侶：愛情世界一片冰封雪地，到處一片白雪皚皚，不知應該往哪個方向出發才能通往幸福的彼岸。解鈴還須系鈴人，不如敞開話題，有顧慮的愛很難走到終點。

事業學業指數：★☆☆☆☆

事業運分析：煩悶情緒的持續，使你工作起來心不在焉。上司給你新派的任務就像一個負擔，壓得你喘不過氣來。找機會好好放鬆一下，換上好心情，工作效率才能提高。

學業運分析：生活中的壞心情跟隨你到學習中，讓你無心學習，落下的功課一天一天累積，每天拼命地趕，卻總差那麼一點點，趕快把你的壞情緒收起來，制定好學習計畫，方能追上落下的功課。

財富運指數：★★☆☆☆

計畫之外的支出明顯增多，讓你有些入不敷出。該用錢的地方不要捨不得，畢竟千金散盡還複來，沒必要計較一時的得失。

● 蛇

愛情運指數：★★☆☆☆

單身者：單身者戀愛運勢較低迷，不妨對自身進行大改造來加強運勢，時常保持微笑能夠拉近和異性之間距離，更容易讓對方親近你。

有伴侶：常因為意見不合而產生分歧，固執的雙方誰也不願先妥協，導致你們的拉鋸戰持續不斷。此時如果有長輩出來當和事佬，你的關係會很快緩和。

事業學業指數：★★★☆☆

事業運分析：本月你要處理的事情可能會增多，工作有點繁忙，但這也使得你的生活變得很充實。只是要多注意正常的飲食規律，以免造成身體的超負荷。

學業運分析：本月學習欠缺一些主動性，需要老師和家長在旁督促方能學習，一旦無人監督便會溜之大吉，因此拖欠大量的作業，等到補交的時候才後悔當初的任性，緊迫感促使你開始發奮學習。

財富運指數：★★★★★

財運超好，正財、偏財都很旺。在理財上可以採取轉守為攻的策略，主動尋找商機，並及時出手，有望得到豐厚的進帳。

● 馬

愛情運指數：★★★★☆

單身者：本月單身者情緒高昂，積極樂觀，很容易在群體中凸顯出來，頗得異性歡迎。注意把握好跟異性相處的尺度，對待心儀的對象不要表現得太明顯，慢慢觀察為好。

有伴侶：本月好奇心頗重，有偷窺另一半隱私的慾望，偷看對方短信、通信記錄，查看郵件這樣的舉動如果被發現，會讓對方心裡很反感哦，如果想知道，不妨直接了當的問。

事業學業指數：★★★☆☆

事業運分析：本月是毅力考驗期，不管應對怎樣的任務，只要有信心堅持下去，最終都能交出一份漂亮的成績單。要時常提醒自己，貴在堅持。

學業運分析：本月是考驗你毅力的時候，做事情三分鐘熱度會讓你到頭來一事無成，根據自己的喜好選擇一到兩個愛好有計劃地發展，並要求自己努力堅持，一段時間後一定可以收穫顯著的成效。

財富運指數：★★★★★

頭腦很靈活，將生活帳本算得很清楚，一般人休想騙到你的錢。每一分錢你都能夠用到實處，將會節省不少的生活開支。

● 羊

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：有時間也願意宅在家裡，懶散的你根本不在戀愛的狀態，月中的運勢不錯，趕快收起懶散的心，振作起來吧，遇到真命天子的機率很高。

有伴侶：愛情的運勢平穩，和戀人間的關係不會有大的進展，但也不用但心會有過多的衝撞，因為你們保持著一顆平和的心對待對方。

事業學業指數：★☆☆☆☆

事業運分析：過分自信將會導致你這個月的事業走入險境，保持謙虛謹慎的態度，才會在遇到問題時獲得他人的援助，讓一切都化險為夷。

學業運分析：學業上的壓力讓你心情沉重，越是想認真學習越是無法集中精神，因而付出的努力得不到回報，讓你很失望，陷入一種迷茫的境地，找心理諮詢的老師聊一聊，找出問題所在，你會有新的收穫。

財富運指數：★★☆☆☆

財運波動大，錢財的進出較為頻繁，有機會收到他人的禮物，但也要記得回贈。適當的進行儲蓄可防止入不敷出的情況發生。

● 猴

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：本月你在愛情世界裡表現出了十足的勇氣與自信，能夠向喜歡的對象發起主動進攻，創造戀愛機會。但若對方是保守型，則會顯得很突兀，甚至會留下不佳的印象。

有伴侶：異性朋友過多時，與他們來往就應該注意保持一定距離，以免另一半醋意大發，既影響了你們的感情也傷害了朋友。

事業學業指數：★★★☆☆

事業運分析：做事有一些粗心，讓你在工作上頻頻出錯。其實你只要心細一點，對自己再多一些信心，不但能提高工作效率，還有機會得到上司的信任。

學業運分析：遇到作文課的時候總覺得自己掌握的素材太少，可以發揮的題材受到局限，利用課餘時間多閱讀報刊雜誌，記錄下好的素材和有特點的記敘手法，以便以後能靈活地運用到自己的作文中。

財富運指數：★★☆☆☆

對錢財的僥倖心理較強，喜歡貪小便宜，容易被圖謀不軌的人抓住你這種心理，而下套欺詐你，你上當的機率較高，需警惕。

● 雞

愛情運指數：★★★★☆

單身者：月中，單身者有機會收到異性朋友的禮物，如果彼此有意，不妨深入交往，易有不錯的結局。

有伴侶：有伴侶者雖然小有爭吵，但很快就能和好如初。多用智慧、體貼來關心另一半，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，對方會感動不已。

事業學業指數：★★★☆☆

事業運分析：工作完成量大，不過欠缺技巧，雖然工作的結果可觀，但工作的過程會感到很辛苦。從事腦力工作的人，應多注意睡眠的品質，否則工作的效率將大打折扣。

學業運分析：把父母對你學業的關心理解為施加壓力，進而對他們的言行產生反感，這些情緒會影響到你的學習，對父母的不滿意可以說出來，大家一起溝通才能避免不必要的誤會。

財富運指數：★★★★☆

本月你尤其善於理財，懂得合理節省，對投資也有自己獨特的看法，進帳也不少，不過外出時要注意鎖好門窗，以防小偷光臨。

● 狗

愛情運指數：★★☆☆☆

單身者：單身者在選擇對象上非常挑剔，身邊的異性很難讓自己滿意。不妨換個角度審視他們，或者從朋友們那裡獲得一些關於他們的資訊，不要太主觀，這樣容易陷入極端。

有伴侶：父母雙方的壓力讓你的感情幾次陷入危機，但你的執著讓感情渡過了危險期，其實父母的挑剔也是對你好，千萬不能記恨他們。

事業學業指數：★★☆☆☆

事業運分析：面對新工作有時會感覺一頭霧水，如果像無頭蒼蠅一般到處亂撞，很容易導致白忙一場。不妨理清頭緒，多請教前輩，會得到很多捷徑。

學業運分析：本月學習熱情度較高，但是計畫不足，學習隨著心情喜好來，東學一下西學一下，忙忙碌碌的卻不見成績有所提升，其實關鍵在於沒有合理的安排學習，分門分類的複習效果會更好。

財富運指數：★★★☆☆

見好就收是你本月投資的主要方針，雖然獲得的收益並不多，但也能有利潤。若是貪心不足，獲了利還不肯放手，那只會得不償失。

● 豬

愛情運指數：★★★★☆

單身者：異性緣不錯的一個月，多與異性接觸、互動，你會感受到自己的魅力，你的自信和大方會不知不覺地吸引不少異性的目光，碰到心動的對象會很有發展機會。

有伴侶：有伴侶的人，多留點時間給另一半，閒時製造點浪漫和驚喜，可讓彼此點燃激情，重回熱戀期。生活中偶爾發生的小吵小鬧，不妨當成感情生活的一種調劑，感情會因此更加甜蜜。

事業學業指數：★★★★☆

事業運分析：本月工作起來尤其自信，即使遇到棘手的問題也能迎刃而解，處理人際關係也如魚得水，不妨多挖掘自己的潛在能力。

學業運分析：本月心境平和，在忙碌的學習中亦能做到有條不紊，按照梳理好的步驟開展學習，相對其他同學的手忙腳亂，你的井井有條很讓他們羡慕，你的方法可以跟大家一起分享，能增加你的人氣指數。

財富運指數：★★★☆☆

本月你在理財上側重於節省之道，這會讓你減少一部分多餘的開銷。但在飲食上就不要太隨意，否則很容易因為吃得不好導致身體不適。

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