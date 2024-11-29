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女囚犯0性行為「離奇懷孕」產下女嬰　獄方查出真相傻眼了

美國一名女囚無性生產，獄方查出懷孕原因。（示意圖，pexels）

圖文／鏡週刊

美國佛羅里達州發生了一起令人匪夷所思的監獄奇案。一名女囚犯在未與男方有任何肢體接觸的情況下，竟然「隔空受孕」，還在獄中產下一名嬰兒，宛如「聖母瑪麗亞」一般。

綜合外媒報導，佛羅里達州獄中上演一段跨越鐵窗的「隔空戀愛」，一名女囚黛西（Daisy Link）與男囚瓊（Joan Depaz），透過監獄的通風口互相傳情，不只隔空聊天，甚至偷傳紙條、照片。

瓊坦承自己一直渴望有個孩子，但身陷囹圄讓他無法實現夢想，黛西則表示樂意協助。為此，兩人開始實施一項大膽的受孕計畫，由於兩人的牢房通風口相互連通，黛西想出了一個辦法，她將一條繩子垂掛到瓊的牢房中，瓊每天會將精液包裹在保鮮膜裡，捲成類似煙草的小卷，並用繩子綁好傳回給黛西。黛西收到後，將精液塗抹在「陰道炎給藥器」上，再推送進體內。

大約一個月後，黛西驚喜地發現自己懷孕了。今年6月，她順利產下一名女嬰，現在交由瓊的媽媽細心照顧。醫生解釋，雖然機率很低，但這種懷孕方式並非不可能。

黛西將女兒視為「奇蹟寶寶」，而瓊則滿懷敬意地將黛西比喻為「聖母瑪麗亞」，儘管兩人如今被分別關押在不同的監獄，依舊仍可透過電話傳情，也能視訊探視女兒，隔空共同編織著一個溫暖的家。


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