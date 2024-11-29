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12星座想婚了會這樣寵你　天秤男重視你的感受更勝自己

▲▼揪出5個「錯誤戀愛思維」，把愛情越推越遠 。（圖／Unsplash）

▲牡羊男做決定前會和對方商量，重視另一半的感受。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

生活中心／綜合報導

星座好朋友》為大家整理出當男人對你的愛越來越深，12星座男會怎麼寵你呢，一起參考看看。

凡事以你為重

代表星座：牡羊男、巨蟹男、天秤男、摩羯男

這些星座男做事之前都會先想到你，和你商量了再決定要不要做；要是你不喜歡，這些星座男會尊重你的意見，不會只顧自己而忘記考慮你的感受，因為這些星座男比起自己的心情，更在乎你的心情。

▲愛情,戀愛,情侶,夫妻。（圖／pexels）

▲當另一半需要他時，處女男會排除萬難來到對方身邊。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

管著你哄著你

代表星座：金牛男、獅子男、天蠍男、水瓶男

這些星座男管你是因為在乎你，只要是和你有關的事，他們都想管也都在乎；而他們會哄你，是因為深愛你，所以即使吵架了也不會和你計較，反而會逗你開心，希望你趕快消氣，找回原本的好心情。

你隨叫他隨到

代表星座：雙子男、處女男、射手男、雙魚男

隨叫隨到說起來容易，做起來可是不容易的，然而無論何時何地只要你需要，這些星座男一定會用最快的速度趕到你身邊，無論大小事只要你需要，他們不會有任何怨言，只因為對象是你，所以心甘情願。

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