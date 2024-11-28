【廣編】田中達也微型特展！新作首次亮相台灣　11／29早鳥票限時開賣

【廣編特輯】

圖、文／寬宏藝術提供

2025年1月，風靡全球的田中達也微型展盛大回歸、再度登陸台北！Instagram累積近400萬粉絲追蹤、海內外特展巡迴突破250萬觀賞人次的日本熱門微型藝術大師－田中達也，將在中正紀念堂展出逾160組全新創作，涵蓋近50件立體模型，以及初次亮相、不可思議的精彩內容。快來跟隨田中達也的腳步，感受微縮藝術的神奇魅力、永遠用不完的創意驚喜！



★全新作品！七大主題，打造眼中的微型組合

以日常為靈感出發，展覽內容橫跨HOME（家）、FORM（形狀）、COLOR（顏色）、SCALE（比例）、MOTION（動態變化）、LIFE（生命力）、WORLD（世界觀），將天馬行空的想像化為現實，拼湊源源不絕的創意，分別從「生活、形態、色彩、大小差異、動作」等各種新視角看待熟悉的事物，包含巧克力變書房、搭乘美味的麵包公車通勤去、在蔚藍衣架海上盡情地衝浪、用小小釘書針建造摩天高樓，以及在光碟片上享受溜冰的舞者等；並為食物注入鮮活生命力，與開著大亨堡車的香腸相遇；更嘗試在多樣化的地球村求同存異，讓防疫口罩變身夏日迷你游泳池。其中，人氣繪本《壽司買衣服》（白泉社刊）的新角色也將驚喜出場，深入展現田中老師的工作哲學「MITATE MIND（轉換視角）」，讓平凡的生活變得與眾不同！



★微觀世界放大鏡！變身「食」尚作品新主角

除了豐富的平面作品及立體模型，還有機會見識5座繪本場景的大型創作、5部影音動畫，田中老師的幽默創意絕對會讓你驚呼連連！一起來躺上柔軟的麵包沙發、騎著眼鏡自行車郊遊、與壽司郎逛街買新衣～在身歷其境參與微型作品的同時，也能體驗當小小攝影師的樂趣，嘗試意想不到的獨特視角，以日常的平凡創造不平凡，讓每個變化多端的聯想都能為你帶來不同的新鮮感！

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