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社會 社會焦點 保障人權

隨母改嫁卻陷落地獄！小姊妹慘遭性侵　繼父新婚第39天就變狼

▲▼哭泣。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲北部一名繼父猥褻一對小姊妹，將2人命運殘忍地推入痛苦深淵。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

北部一對小姊妹隨媽媽改嫁與繼父同住，孰料，繼父卻伸出狼爪侵犯長女，2人被家防中心緊急安置。期間，妹妹鼓起勇氣向室友說出自己也曾遭繼父逼口交、觸摸下體等共3次，室友嚇壞立刻向社工反應，再次揭穿這可惡的狼繼父。士林地院審結，依2次對未滿14歲犯強制猥褻及強制性交罪，共處有期徒刑10年。

實在令人髮指！繼父阿強（化名）2017年與阿芳交往，2019年結婚，並與阿芳2名未滿14歲的女兒（長女小玲、次女小琪）共同居住，組成了新的家庭。沒想到，安全的家卻成了地獄，繼父的魔掌悄悄伸向毫無防備的小姊妹。

2019年某天，阿強利用小玲毫無防備之餘性侵得逞，家防中心緊急安置小姊妹。2021年8月間，小琪向室友透露曾遭繼父性侵，室友嚇壞趕緊跟社工反應並報警。

小琪鼓起勇氣指出，2017年9月就讀國小3年級，當時僅是「叔叔」的阿強見她在房間睡覺，竟偷偷摸摸以手指頭觸碰其下體；2018年9月，自己被強行褪去褲子，再以生殖器摩擦，2次強制猥褻得逞。

小琪更指出，2019年媽媽與繼父結婚才短短39天，繼父竟在家裡強行將其生殖器插入自己口腔內，後來才知道原來繼父根本偽裝成家庭的保護者，卻暗藏邪念，以關心照顧的意思，做出不軌的舉動，以隱藏平日面具下的惡毒本性。

合議庭審酌，阿強身為小琪的繼父未能善盡妥慎照護、教導之責，竟將小琪作為發洩性慾對象，不顧孩子人格發展健全及內心感受，進行2次強制猥褻、1次強制性交，為社會道德、法理所不容，依強制性交等罪，判處應執行10年。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

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