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旅日族注意！日本免稅制度改「先付後退」　最快2026年度上路

▲▼日本旅遊，大阪旅遊，心齋橋，道頓崛，日本自由行，赴日旅遊，大阪街景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本政府正擬定更改免稅制度，提升外國遊客便利性。（圖／記者蔡玟君攝）

文／中央社

日本政府與執政黨正協調改變訪日外國客免稅方式，預計最快2026年度改成出境確認商品後再給予退稅的「先付後退」新制度。另外，新制上路後也不再使用防止旅客開封的特殊包裝。

日本共同社報導，「先付後退」免稅新制上路時間可能落在2026年度（2026年4月到2027年3月）下半年（2026年10月到2027年3月）。

讀賣新聞報導，日本政府與執政黨也考量提升訪日外國客的便利性，有意廢除目前針對化妝品與食品等「消耗品」的免稅上限金額。

執政黨的稅制調查會將總結相關細節，預計寫入今年底要彙整的2025年度稅制改正大綱內。

根據目前規劃，未來將上路的免稅新制改成消費時以含稅金額購買，之後在出境時於機場等海關處確認物品有被攜帶出國後，再以現金或事前登錄的信用卡進行退稅。

歐洲等地普遍採用這種「先付後退」制度，只要訪日外國客無法在出境時確認物品被攜出就不給予免稅，日本政府期待藉此防止不當的國內轉售情況。

另外，新制將取消現行將免稅品劃分為衣服等「一般」及化妝品和食品等「消耗品」兩大類別，並取消現行針對購買「消耗品」的50萬日圓上限。

為減輕免稅店負擔，針對「消耗品」部分，原則上新制上路後也不再使用防止旅客開封的特殊包裝。

日本政府待執政黨把新制寫入稅制改正大綱及相關法案通過後，將著手進行修改免稅販售管理系統等，目前以最快2026年度讓新制上路作為目標。

根據現行制度，訪日外國客如果在日本境內停留時間在6個月內，就可以用護照等證明文件在免稅店以免稅價購買商品。不過，現狀是投機者利用現行免稅制度，以便宜價格購買商品後在日本國內進行轉售牟利。

日本海關調查，2022年度購買逾1億日圓免稅品後出境的374人中，海關能掌握並檢查購買狀況的只有57人，占比15.2%；而這57人中，有56人未將物品帶出國，必須支付消費稅，但結果是55人未納稅就離境，欠稅金額高達18.5億日圓。

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