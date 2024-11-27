雞蛋別放冰箱蛋架！日本蛋農揭「2招正確擺法」　放錯細菌恐入侵

▲ 日本蛋農分享雞蛋的正確保存方法，建議別放冰箱蛋架上。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

雞蛋是不少人每天都會攝取的食材，但究竟該如何保存呢？有日本蛋農提醒，雞蛋買回家後，最好「連同包裝盒」一起冰，避免放在冰箱門的蛋架上，因為冰箱門經常開開關關，導致冷藏溫度不穩定，進而影響到雞蛋的保鮮。

日本蛋農高野昌典在節目《チコちゃんに叱られる！》上曾表示，由於冰箱蛋架大多設在冰箱門上，每次在開合冰箱門間，會導致冷藏保鮮的溫度不穩定。高野昌典解釋，雞蛋表面約有1萬個氣孔，當溫差較大的時候，蛋殼表面容易出現水珠，這時濕氣會覆蓋住氣孔，讓細菌更容易附著在雞蛋上，導致雞蛋變質。

高野昌典建議，雞蛋最佳的冷藏方法是不拆包裝盒，直接放入冰箱中，且包裝盒不只能在運送過程中保護雞蛋，還可防止雞蛋吸收冰箱中其他食物的氣味。高野昌典更說明，放置雞蛋要將雞蛋的尖端朝下，因為雞蛋的氣室在尾端，氣室向上可保持雞蛋新鮮。

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