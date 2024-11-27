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陸殯儀館送「燉盅」裝骨灰　家屬親眼目睹「同款在燉湯」

▲▼陸殯儀館送「燉盅」裝骨灰　家屬親眼目睹「同款在燉湯」。（圖／翻攝極目新聞）

▲殯儀館送的骨灰甕疑似是「燉盅」。（圖／翻攝極目新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

廣東一間殯儀館近日被爆料，拿燉湯用的「燉盅」給家屬裝往生者的骨灰。殯儀館雖未承認拿「燉盅」給家屬裝骨灰，但強調都是「免費提供」，並在引起爭議後已不再使用。

根據《極目新聞》報導，德慶縣的陳先生表示，今年6月，他的妻子在醫院的建議下引產，由於胎兒已有一定月齡，因此送到德慶縣殯儀館辦理喪事。

在胎兒火化的同時，陳先生來到館內挑選骨灰甕，考量到孩子很小，他說他要一個小的，工作人員就從庫房拿了一個小的骨灰甕出來。陳先生說，他當下也沒有心情挑選，直接拿走，後來就裝殮了，「骨灰甕單獨是不收費的，但在殯儀館辦喪事流程整個下來收費2000多元（人民幣）。」

後來有一天，陳先生到醫院辦事，突然看到醫院給病人燉營養品的燉盅，跟他放在家裡的骨灰甕很像。震驚之餘，陳先生拍了照片回家對比，結果兩者不只外觀相同，還都印著「家X福燉盅」的標籤，讓他非常難以接受。

▼家屬在醫院發現同款燉盅被用來燉湯。（圖／翻攝極目新聞）

▲▼陸殯儀館送「燉盅」裝骨灰　家屬親眼目睹「同款在燉湯」。（圖／翻攝極目新聞）

德慶縣殯儀館的工作人員表示，家屬來辦理喪事時，可以自帶骨灰甕，像陳先生這樣沒有自帶骨灰甕的家屬，殯儀館方面會免費提供骨灰甕，方便他們裝殮骨灰。

德慶縣民政局殯改所工作人員指出，館內的骨灰甕均通過殯葬用品正規渠道統一採購，有好幾種其他款式可以挑選。工作人員說。他們接到問題反映後，已到殯儀館實地調查，在庫房裡發現還有四五個同款產品，已經讓殯儀館不再使用。

殯改所工作人員還說，此前德慶縣殯儀館採取的是合作經營，由私人老闆運營，但目前已經進行改革，11月由政府收歸國有，統一進行管理，「前面存在的管理不到位的方面，後續會逐步改進。之後對於購入殯葬用品的渠道，也會更加嚴格管理。」

▼同款的燉盅在網路上售價非常低廉。（圖／翻攝極目新聞）

▲▼陸殯儀館送「燉盅」裝骨灰　家屬親眼目睹「同款在燉湯」。（圖／翻攝極目新聞）

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