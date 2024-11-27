「免費肺鏈疫苗」即起開放接種第2劑　全台35萬人符合資格

▲長者肺炎鏈球菌疫苗（PPV23）。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

長者肺炎鏈球菌疫苗可以打第二劑了！疾病管制署今（27）日表示，去年10月起擴大提供公費13價結合型肺炎鏈球菌疫苗及23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗接種，措施已經滿一年。當時接種第一劑13價疫苗者，即起可接種23價疫苗以獲得完整保護力，估計至年底陸續有35萬名長者符合接種資格，呼籲民眾踴躍施打，讓健康保護效益最大化。

疾管署說明，肺炎已躍居我國十大死因第3位，其中肺炎鏈球菌是肺炎常見致病菌，依據監測資料顯示，國內今年截至11月25日累計268例侵襲性肺炎鏈球菌感染症確定病例，病例數為5年(2020年以來)同期新高，其中32例死亡，病例中以65歲以上民眾占39%(105例)、男性占62%(165例)為多。

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疾管署去年底「擴大推動65歲以上民眾肺炎鏈球菌疫苗接種計畫」，其中從未曾接種過肺炎鏈球菌疫苗者，可公費接種1劑13價疫苗，間隔至少1年後（高風險對象間隔至少8週）再公費接種1劑23價疫苗；今天起就是開放滿一年的時間。

羅一鈞表示，請依建議接續接種23價疫苗，估計至今(2024)年12月底陸續符合接種約34.9萬人，提醒符合資格民眾踴躍接種23價疫苗，以完整免疫保護力，使健康保護效益最大化。

疾管署重申，鑒於肺炎鏈球菌感染對長者健康影響甚鉅，因此，呼籲還未接種過肺炎鏈球菌疫苗長者，請儘速前往接種，已接種13價疫苗滿1年者請接續接種23價疫苗，以前已接種過23價疫苗者，別忘記還有1劑13價疫苗接種，完成1+1接種，才完整免疫保護力，提供較長免疫保護力，有效減少IPD發生風險及疾病負擔。

研究資料顯示，接種肺炎鏈球菌疫苗可以有效降低感染後併發如肺炎、敗血症、腦膜炎等嚴重併發症風險，對中重症保護力高達75%，預防勝於治療，請符合民眾儘速安排接種，減少疾病威脅，接種院所資訊可至各縣市官網查詢。