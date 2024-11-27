衰捲黃巾之亂！「畫室老師古素琴」收攻擊留言急喊：我不是董事長

▲采盟董事長古素琴（紅圈）。（圖／ETtoday新聞雲直播）



記者施怡妏／綜合報導

奪下世界棒球冠軍的中華隊25日晚間返國，在機場管制區內與副總統蕭美琴合照時，采盟董事長古素琴帶隊亂入的、卡C位拍照，掀起眾怒，然而，一名畫室老師哀號，跟董事長同名同姓，也叫古素琴，最近收到很多網友的攻擊留言，特地發文強調「我不是那位古女士喔。」

畫室老師古素琴在個人臉書發文，有許多網友認錯，以為她是采盟董事長古素琴，收到很多攻擊留言，因此特地發文澄清，自己不是那位董事長，「實為同名同姓，天下事真有巧合奇妙，一舉成名天下知了，我不是那位古女士喔。」

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畫室老師古素琴表示，「我的臉書收到很多怒圖貼」、「真是打著燈籠也找不到的巧合」。

▲老師發文澄清。（圖／翻攝自畫室老師FB）



底下有許多親友留言，「有注意到，但顏值與才華相去太遠」、「這下子誤會大了」、「氣質差太多了啦」、「看新聞當下，我假裝沒聽到，因為我知道是受同名之累，老師辛苦了」、「真正的古本人已關閉臉書」、「你是畫家，和流裡流氣的她不一様」、「氣質差那麼多，一開始就相信是巧合非同一人了」、「剛開始我看那則新聞我也嚇一跳」。

事件狂燒，采盟緊急關閉臉書粉絲專頁，雖發出聲明道歉但仍平息不了網友怒火，采盟二度發聲明道歉，承諾將提撥3千萬元作為為期五年培育台灣青少年棒球發展的種子計畫基金。桃機公司總經理范孝倫則表示，將對采盟開罰100萬元，是否提早結束合約也會定期檢討。

▼采盟董事長古素琴。（圖／記者沈繼昌翻攝）

