快訊／采盟再發道歉聲明！　承諾「捐3千萬」作為種子計畫基金

▲采盟董座率領幹部們鞠躬道歉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者戴若涵／綜合報導

中華隊在世界棒球12強賽奪冠，25日晚間凱旋歸國，不少球迷紛紛到場接機，不料，大合照時竟有采盟免稅店幹部亂入，甚至搶站C位，讓球員、教練一秒淪為配角，引爆網友怒氣。采盟緊急關閉臉書粉絲專頁，采盟雖發出聲明道歉但仍平息不了網友怒火，稍早采盟二度發出聲明道歉，承諾將提撥3千萬元作為為期五年培育台灣青少年棒球發展的種子計畫基金。

采盟聲明全文如下：

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采盟公司向所有為國爭光的棒球選手以及社會大眾表達最深切的道歉與懺悔！我們深知在近日迎接棒球選手回國的活動中，我們的錯誤行為，傷害了選手和球迷的感受。對於因此引發的不滿與失望，我們為此痛切深疚自省，發自內心向所有關注此事的社會大眾表示最誠摯深切的歉意！

棒球是凝聚台灣人心的重要運動，球迷與選手的熱情與努力值得我們最崇高的尊重與支持。我們希望以實際行動表達我們對棒球運動的支持與改進的決心。本於支持與熱愛台灣棒球的初衷；也為了培植更多的棒球世界冠軍，公司承諾提撥新台幣3000萬元，全數作為期五年培育台灣青少年棒球發展的種子計劃基金，協助偏鄉青少年球隊提升訓練環境與資源，為未來的台灣棒球夢想略盡綿薄之力，期待為這一塊土地創造更多的Team Taiwan世界冠軍！

我們相信，棒球不僅是比賽和輸贏，更是我們大家彼此連結與成長的共同語言，凝聚國內向心力的精神標竿！感謝大家的指正與包容，也希望能在未來的日子裡，繼續與各位一同支持台灣棒球，看到更多的台灣之光，為棒球精神喝采！

再次致上最誠摯的歉意與謝意。

采盟免稅店股份有限公司

董事長古素琴 113年11月27日