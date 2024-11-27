女生「邊洗澡邊尿尿」很髒？　泌尿科醫激推1好處

▲泌尿科醫師指出，女生在淋浴時排尿，並不會對健康造成危害。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

許多人會在淋浴時順便小便，然而網路上對此卻看法不一，有些人認為反正最終尿液會隨著水流沖走，因此沒有影響，但有些人卻覺得不衛生，且會對女生骨盆底肌肉與膀胱造成壓力。但泌尿科醫師指出，其實在淋浴時的溫水可以更容易讓人放鬆括約肌並讓尿液流出。

根據CNN報導，洛杉磯西達賽奈醫學中心泌尿科教授艾柏（Karyn Eilber）表示，其實就健康的角度而言，在淋浴時小便對大多數人並不會造成健康危害，「這沒有什麼壞處，甚至對某些人來說還蠻方便的」。

有觀點認為，女生站著排尿可能導致骨盆底肌肉無法完全放鬆，使得膀胱內的尿液不能完全排空。尿道內括約肌與尿道外括約肌主要負責控制尿液從膀胱流出，當人類試圖排尿時，骨盆底肌肉會減弱，因為如果用力，會導致括約肌縮緊，對膀胱施加壓力，使尿液難以排出。

針對這項說法，紐約泌尿科醫師舒斯特曼（David Shusterman）表示，淋浴時的溫暖環境可以幫助肌肉放鬆，有助於尿液自然流出，避免因為強行排尿而對肌肉和膀胱的壓力。

他直言，與一般觀念相反，其實在淋浴時排尿反而對健康有益。不僅不會造成健康問題，尿液也不太可能導致下水道堵塞。

儘管如此，專家也強調，雖然淋浴時排尿不會造成健康問題，但是絕對不能在浴缸內泡澡時排尿，因為溫暖且非流動的水是細菌和真菌的滋生地，如果泡澡時排尿，就會增加細菌進入尿道導致感染的風險。