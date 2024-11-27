雲林狼師！　專挑「弱勢女生」午休性侵

▲陳男在擔任恩恩國小老師時，多次趁著午休對她伸出魔爪，讓恩恩身心飽受傷害。（圖／CTWANT提供，下同）

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雲林縣水林鄉民風純樸、環境清幽，但因缺少工作機會而導致人口外流、老化嚴重，曾被評為「最邊緣鄉鎮」，當地學童多出身弱勢，當地某國小陳姓教師看準弱勢學童「好欺負」，約20年前多次將當時的女學生恩恩（化名）在午休期間帶進電腦教室性侵猥褻，恩恩畢業後他又將魔爪伸向其他女學生，恩恩今年發現還有其他受害人，鼓起勇氣提出告訴，希望能揭開狼師真面目。

「午休時間就是一個地獄，不知道會不會有人在背後點我，要我跟他進電腦教室。」恩恩說，她約20年前在該所國小就讀，小學五、六年級進入陳男班級，原以為是快樂國小生活的最後2年，卻成為終生揮之不去的夢魘。

恩恩提到，陳男在外營造認真教學、關心學生的形象，卻在開學後沒多久就「盯上她」，起初是午休時間要她到辦公室幫忙批改作業，趁著四下無人時開始碰觸她的身體，發現她不敢反抗後，行徑更加囂張。

「他會把我帶進電腦教室，把窗簾拉起來，手就伸進我的衣服裡。」恩恩痛苦回憶，表示陳男會將自己抱到他的腿上，用手侵入她的隱私部位和生殖器，自己當下對於性事仍懵懂無知，直覺感到不舒服而試圖反抗，最終仍會被他以師長權威逼迫，在求助無門下也不敢告知父母。

「他會說很多噁心的話，說他是喜歡我的，說要帶我買內衣。」恩恩表示，陳男以「喜歡」來包裝自己的噁心行為，總是邊猥褻邊聲稱自己在檢查她的發育狀況，還曾送一些當時流行的小文具給她當禮物，而這些禮物她碰都沒碰，畢業時通通放回陳男桌上。

▲陳男在水林某國小任職多年，表面形象認真負責、照顧學生，私下卻侵犯猥褻多位女學生。

陳男的噁心行為讓年幼的恩恩對上學開始牴觸且害怕，曾多次裝病試圖逃課，恩恩母親不知其中緣由，以為孩子是單純偷懶還對她一陣打罵，她則在畢業後就遠遠逃離該所學校，連同學會或「挖出時光寶盒」等活動都沒有參加，本該純真的童年毀於狼師之手。

這段創傷也折磨恩恩多年，她有很長一段時間不習慣任何的肢體行為，即使是輕輕地被拍肩、拉手也會下意識的閃躲，她長大之後才意識到自己的遭遇是如此可怕，如今時隔多年，她擔心自己沒有證據，更害怕若真的提告，家人在當地將遭受異樣眼光而選擇隱忍，直到聽聞同族小妹妹即將進入同所國小，她才想起昔日噩夢。

恩恩搜尋後發現陳男還在同所學校任教，且在她之後還有其他被害人，她在忍無可忍之下傳訊陳男，要求他離開學校，陳男起初賣慘求饒，後又以死相逼，如今才帶著退休金離開學校。

「就想要他離開教育界，任何補教單位都不能去。」恩恩說，她和另名被害人已經提告，並向校方提出校園性平事件檢舉，希望能讓狼師得到該有的懲罰，別再有無辜孩子受到傷害。

校方表示，全案已進入性平調查階段，相關細節不便透露，而陳男是退休離校，但因年紀尚未到月退資格而還沒領到退休金，後續則會依相關規定處理。記者致電陳男，他在聽完問題後，僅回應「不好意思」便掛斷電話。

●《東森新媒體ETtoday》關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請打113保護專線。

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