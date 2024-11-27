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英文女師「鋸屍」奇案　人夫公務員魂斷小三家

警方在林女住處的垃圾桶內找到多張碎紙，最後拼湊出遺書。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

▲警方在林女住處的垃圾桶內找到多張碎紙，最後拼湊出遺書。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

2013年7月14日、星期天早上6點多，家住高雄鳳山的陳姓公務員揹著黑橘色交錯的背包開車出門，他告訴妻子要跟朋友到南投爬山，接下來3天2夜都會在山上，陳妻雖擔心，但爬山是丈夫唯一的興趣，所以也沒說什麼。

3天後，應該回家的陳男卻不知去向，陳妻打手機也聯繫不上，懷疑丈夫可能還在山區，沒有訊號，第4天，陳應該銷假上班，卻無故曠職，同事覺得怪，聯繫陳妻，得知陳爬山未歸，轉而詢問常跟陳一起登山的同仁，但問了一大圈，都沒人與陳同行。

高雄市環保局陳姓組長（圖）疑遭林女殺害，屍體至今仍未尋獲。（翻攝畫面）

▲高雄市環保局陳姓組長（圖）疑遭林女殺害，屍體至今仍未尋獲。

擔心丈夫發生意外，陳妻決定報警協尋，她告訴警方，丈夫是高雄市政府環保局南區資源回收廠的操作組長，平時工作認真，作息正常，交友單純，夫妻感情融洽，丈夫很愛爬山，經常利用休假時間往山裡跑，沒想到這次卻無故失蹤，希望警方協助搜尋丈夫的下落。

警方接獲報案，調閱監視器畫面，確認陳當天出門時的穿著特徵，發現他行囊簡便，不像是要到山區過夜的裝備，覺得有點奇怪，此外，向電信公司調閱通聯紀錄及最後基地台的位置，更有重大發現。

林女拉著沉重的行李箱出門，行李箱內疑似裝著陳男的屍體。（翻攝畫面）

▲林女拉著沉重的行李箱出門，行李箱內疑似裝著陳男的屍體。

資料顯示，陳根本沒到南投，他失蹤的那幾天，手機訊號一直出現在高雄楠梓區，最後1通電話是在出發當天早上撥出，對象是1名林姓女子，警方詢問陳妻，她表示自己並不認識林，也不知道丈夫為什麼會打給對方。

為了調查陳的行蹤，警方致電林女，希望能與她見面訪談，林則在前夫陪同下與警方約在住處。面對詢問，林女態度平靜，表示自己是英文老師，1年多前與陳在網路聊天室認識，2人只是普通朋友，強調已經很久沒跟陳見面，當天陳打給她，只是告訴她要去爬山，她則要陳注意安全，對於陳失蹤一事，她一問三不知，也表示與她無關。


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