郭哲敏改1億交保！錢帥君73分鐘就籌齊　新北檢再提抗告：財力雄厚

▲郭哲敏辦妥交保手續後離開地院。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

名模錢帥君的男友、北市88會館負責人郭哲敏涉及洗錢、組織犯罪等相關案件，集團洗錢金額約台幣217億元，新北地院日前更裁，將原本的5千萬交保金提高至1億元，而法院諭知結果的73分鐘後，錢帥君火速帶著5千萬現金現身辦保。對此，新北檢25日提出抗告了。

郭哲敏因經營地下博弈網站「包網平臺」，以及地下匯兌洗錢，遭檢方偵辦，但他2022年11月在檢方發動搜索約談前便逃往海外，最後於2023年8月間遭押解歸案、羈押禁見，同年11月被起訴涉犯賭博、洗錢與《組織犯罪防制條例》等罪嫌。

新北地院4月間裁定，郭哲敏以5千萬元金額交保，限制住居與限制出境、出海，且不得危害、恐嚇或騷擾證人，郭哲敏並須佩戴電子腳環監控防逃。

檢方抗告主張，郭哲敏是被通緝到案，且境外資產雄厚，有逃亡之虞，全案仍有多名證人待詰問，應繼續羈押禁見，或提高保證金為郭男2億元以上。對此，高院發回新北地院更裁，新北地院5月間裁定續行羈押禁見，羈押期間屆滿時，合議庭再裁定延押2月，9月間亦延押禁見2月。

新北地院8日裁准，郭哲敏以5千萬元金額交保，並進行科技監控，當晚錢帥君就拎著兩個一共裝有5千萬元現金的皮箱，完成交保手續，將郭哲敏接回家。

▲錢帥君73分鐘內火速籌到5千萬現金，現身地院領人回家（圖／記者陳以昇攝）

檢方不服再提出抗告，高院於15日撤銷交保裁定，發回新北地院更裁，新北地院18日下午裁定，保釋金提高至1億元，同案另一名被告張旭昇則由500萬元提高至1千萬元交保，並持續8個月每天自拍回傳科控中心，若晚間10時前籌不到交保金將還押看守所。

法院諭知結果的73分鐘後，錢帥君火速籌出5千萬元現金，裝入兩只行李箱中前往法院辦保，郭哲敏步出地院時，向媒體喊話「請各位媒體對我、對這個案件的調查，平衡的報導，謝謝大家。」

而新北地檢署25日再度對郭哲敏的交保裁定提出抗告，理由是郭哲敏先前在交保期間電子腳鐐示警近千次，他曾逃海外、在各國有銀行帳戶，財力雄厚，交保後無法防止郭哲敏及張旭昇逃亡，因此提出抗告。