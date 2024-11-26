2025台灣燈會主燈造非蛇年生肖「採抽象符號」　明年1／3亮相

▲2025台灣燈會舉行動土祈福儀式 。（圖／觀光署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

2025台灣燈會將於明年2月12日至2月23日，在桃園市舉行，今日舉辦主燈基座動土儀式，觀光署指出，主燈不以具象蛇為造型，改以抽象符號呈現，由知名藝術家李明道設計操刀，呈現千變萬化及色彩豐富的視覺語言，明年1月3日發表亮相。

桃園市長張善政、觀光署長周永暉等人率燈會工作團隊，主持動土儀式，祈求燈會施工順利，燈會活動圓滿成功。2025台灣燈會是繼 2016 年後，時隔9年再次回到桃園舉辦，將以「光聚千塘串桃園」為主題，融合傳統燈藝、藝術設計、環保節能、在地特色、機械動態、創新科技等多項元素，帶給大家不同的感官饗宴。

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▲2025台灣燈會將在桃園市舉辦。（圖／觀光署提供）

觀光署表示，此次主燈不以具象蛇為造型，改以抽象符號呈現，由知名藝術家李明道親自設計操刀，以「無限樂園島」為名進行創作，呈現千變萬化及色彩豐富的視覺語言。明年1月3日於台北圓山大飯店舉行主燈造型發表記者會，正式亮相。

2025台灣燈會規劃兩大展區，包括主燈展演場(A18展區)、光的遊戲場(A19展區)，各項燈藝作品將遍及桃園機場捷運A18站(高鐵桃園站)站前廣場及A19站(桃園體育園區站)周邊場域，2大展區共規劃1座主燈、2大副燈及11個主題燈區，展出超過300件以上作品，結合工藝、竹藝、互動科技及傳統等多元手法。

▲2025台灣燈會將於2月12日至23日，主場域位於桃園高鐵站周邊 。（圖／觀光署提供）

觀光署表示，搭配桃園國際機場國境之門地理位置及在地中華職棒樂天桃猿棒球隊，巧妙地運用航空及棒球等元素納入燈會策展概念，透過各式燈組映照出桃園多元的城市樣貌。