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采盟蹭球員「不是第一次」自肥惡行曝！機場攔住拍合照　猛貼球員

▲▼中華隊接機災難！陳傑憲護妻兒動怒　免稅店「黃衣大軍」擠C位拍照。（圖／翻攝自Threads）

▲免稅店「黃衣大軍」擠C位拍照。（圖／翻攝自ETtoday新聞雲直播）

記者施怡妏／綜合報導

台灣隊勇奪2024世界棒球12強冠軍，昨（25日）晚凱旋歸國，接機活動卻因采盟免稅店幹部亂入大合照引發爭議，有網友翻出照片，采盟已經不是第一次了，中華隊19日飛往東京時，采盟免稅店幹部就已經包圍球員，攔住球員拍合照，還貼在粉專上，網友氣炸喊「蹭好蹭滿！」

有網友在PTT發文，「采盟集團是蹭球員消費球員的慣犯！」中華隊25日晚間返抵國門，在合照環節時，身穿螢光黃上衣的采盟董事長古素琴竟帶著幹部亂入，不僅擠到副總統蕭美琴旁邊，還搶下C位合照，讓本該是主角的球員、教練一秒淪為人形看板，畫面曝光後，引爆網友怒火。

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原PO指出，「這群人根本是機場攔路虎，消費蹭球員的慣犯」，19日中華隊前往東京，采盟免稅店的幹部們利用地理之便，攔下球員要求大合照，還高調貼在粉專上，「采盟不是P12的贊助商，也不是中華隊的贊助商，從頭到尾蹭好蹭滿，還直接發新聞稿、發臉書高調宣傳他們的自肥行為」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲▼采盟幹部們攔住球員拍照。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光，網友們看了都很火大，「黃巾賊之亂，這家以後列為名單」、「幫高調，抵制就對了」、「球迷還守規矩許多」、「不只是棒球，上次奧運選手每次回國，每次必這樣搞」、「好喔 這家下次出國直接pass」、「桃機就這樣放任喔」、「桃機公司不出來處罰一下這些人真的說不過去」。

此外，還有網友在Threads貼出一張照片，只見采盟免稅店女員工挽著陳傑憲的手，頭靠在他的肩膀比YA，直呼「我是看了什麼，陳太太們自己出來說吧，我怕我還沒12點會先破功」。

昨日亂入接機活動的采盟免稅店董事長古素琴，今天出面率員工致歉，她表示，昨天在桃園機場迎接中華隊時所發生的疏失深表歉意，在接機活動中，沒有妥善安排，導致球員及教練團受到干擾，也對現場秩序及服務品質造成負面影響，將深切反省，並對所有關注此事的社會大眾致上最誠摯歉意。

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