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在地鄉親探索花蓮！15條見習參訪路線　每團最高1萬3獎勵金

▲▼花蓮提供獎勵金助力地方SBIR業者，規劃15條參訪行程帶領在地居民深入了解家鄉產業文化、支持新創產業。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮提供獎勵金助力地方SBIR業者，規劃15條參訪行程帶領在地居民深入了解家鄉產業文化、支持新創產業。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府推出見習參訪獎勵計畫「探索花蓮 即刻出花」，提供總獎勵金390萬元，助力地方SBIR業者推廣創新成果，以多元主題的行程提供民眾選擇，共計15條豐富的參訪路線，橫跨永續發展（ESG）、食農文化及手作體驗等多個領域，帶領在地居民深入了解家鄉的產業文化、支持新創產業，解鎖不一樣的旅程體驗。

計畫自今年10月1日起至12月15日止（或至獎勵經費用罄為止）。活動至少8人成團，團員須設籍花蓮（或身分證字號U開頭）或在花蓮工作者，8小時體驗行程將安排參訪至少兩處SBIR產業見學點，鼓勵在地民眾參與，也有助於加深民眾對家鄉產業的認識和支持。

▲▼花蓮提供獎勵金助力地方SBIR業者，規劃15條參訪行程帶領在地居民深入了解家鄉產業文化、支持新創產業。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

參加民眾分享，參訪「大理石損材再生文創家飾」及「飛魚生態介紹和惜食農體驗」見習路線，利用廢棄石泥DIY南瓜造型置物盒，再到磯崎部落體驗殺飛魚及製作飛魚乾，了解家鄉有多元的產業與創新成就，特別驚訝其中有許多注重永續發展的企業，讓人充滿敬意，也充分感受到在地產業的用心與活力，讓人重新認識家鄉的魅力。

參與業者加家食堂表示，透過見習參訪計畫向更多人介紹企業理念與產品特色，並藉此增強品牌知名度與消費者的信任感，更得以提升與其他產業的合作機會，從中汲取新創意和市場洞見，促進產業共榮，形成地方產業的競爭優勢。

▲▼花蓮提供獎勵金助力地方SBIR業者，規劃15條參訪行程帶領在地居民深入了解家鄉產業文化、支持新創產業。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

為鼓勵在地SBIR業者透過見習參訪活動，推動產業永續發展，並增加社會影響力，每家SBIR業者完成導覽參訪，每團最高可申請新台幣13,000元獎勵金，獎勵項目包含餐食、體驗活動及交通等費用，提供充足的資源支持業者推動見習參訪活動，提升創新成果的曝光度。

縣長徐榛蔚重視在地產業發展，期望透過獎勵計畫，加強地方產業的曝光度與實際效益，讓更多人有機會親身探索並支持花蓮在地產業的無限魅力。

活動網址：https://reurl.cc/0dllv9

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