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洪申翰接勞長　全教總要求表態：明年勞動節全國統一放假

▲▼勞動部長洪申翰上任-洪申翰。（圖／記者周宸亘攝）

▲洪申翰接任勞動部長，全教總提出六點建議，首先是盡速查明霸凌事件真相並嚴懲加害者。（圖／記者周宸亘攝）

記者許敏溶／台北報導

勞動部霸凌事件導致部長何佩珊引咎辭職，並由洪申翰接任。全教總今（26日）呼籲社運界出身的洪申翰堅定維護勞權，並提出6點建議，首先是盡速查明霸凌事件真相並嚴懲加害者，另支持開放公務人員組織工會，並呼籲洪申翰明確表態，以具體行動達成明年勞動節全國統一放假目標。

勞動部霸凌事件引爆全國民眾怒火，立委洪申翰昨天接任新部長。全教總今天召開記者會，期盼社運界出身的洪部長能堅定維護勞權，並提出「秉公調查，嚴懲加害者；強化課責機制，完善申訴及救濟管道；支持開放公務人員組織工會；五一國定假，明年五一開始實施；誠實面對勞保問題，落實年金永續與世代正義；修法與時俱進，營造友善養育環境」6點建議。

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全教總表示，查明霸凌事件真相，還死者公道，無疑是新部長當務之急，既然洪申翰早已知悉勞動部官員霸凌員工，更應秉公重啟調查，不能讓認真負責的公務員無辜枉死，也唯有真正還原事實，依法嚴懲涉及系統性職權霸凌的官員，才能真正穩定同仁情緒、提振團隊士氣。

全教總指出，《職業安全衛生法》對職場霸凌沒有明確規範，公務員並未適用，勞動部應比照韓國《反職場霸凌法》，強化對雇主之課責且加重處罰，更應將職場霸凌申訴法制化，暢通員工申訴機制，明確訂定不法侵害構成要件，並在公務機關建立復審以外的行政救濟管道，才能真正對加害者究責、有效保護被害人。

此外，全教總表示，執政黨在野時明確主張「開放公教人員組織工會」，要求「保障勞動者的結社權、爭議權與集體交涉權」，新部長知之甚詳，如今民進黨政府執政已進入第17年，公務員警消依舊被禁止組織工會，教師工會組織與集體協商也被層層設限，洪申翰理應支持修正不合時宜的落後法規，並訂定明確修法期程。

全教總進一步指出，勞動節是象徵世界各國勞動者團結的節日，近百個國家全國放假一天，唯獨台灣獨樹一幟，同為「受僱用、從事工作獲取工資」的公教警消、受僱醫師、個人看護，成了「非勞工」或「特種勞工」，也造就台灣「一國兩制」或「一校兩制」的勞動節放假模式，不僅悖離尊嚴勞動，也衍生諸多亂象，長期備受社會質疑，全教總要求洪申翰明確表態，並以具體行動達成2025年勞動節全國統一放假目標。

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