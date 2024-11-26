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發現深海奇蹟！科學家拍到「神祕蠕蟲」　外型激似假睫毛會發光

記者羅翊宬／綜合報導

科學家近日在太平洋智利邊緣深海，透過水下機器人探測器，發現了一種閃耀虹彩光芒的多毛綱蠕蟲，展現深海生命的奇異美態。這隻蠕蟲不僅是生物多樣性的驚喜，也為化學合成生態系統的研究帶來新啟示。此次發現增添了世人對深海世界的了解，也進一步強調海洋探索與保育的重要性。

根據《Earth.com》，這次發現由施密特海洋研究所（SOI）的研究團隊完成，他們利用重達7055磅的水下機器人探測器「蘇巴斯汀」（SuBastian），在智利邊緣海底拍攝到這隻蠕蟲的蹤影。該地區位於三大板塊交界處，深度介於2652至3281英尺（約808至1000公尺），是具有獨特地質特性的自然實驗室，特別適合研究深海生態。

該蠕蟲屬於多毛綱生物，外形如假睫毛般迷人，剛毛因特殊蛋白質結構而呈現虹彩效果。多毛綱物種在全球已知超過1萬種，其中許多在深海中扮演關鍵角色，例如耐高溫的極端生物或參與營養循環的食骨蠕蟲。

▲▼科學家在探索智利海脊時，發現屬於多毛綱的神祕生物。（圖／翻攝自X）

▲科學家在探索智利海脊時，發現屬於多毛綱的神祕生物。（圖／翻攝自X）

此次發現的蠕蟲因其獨特的外觀而迅速引起討論，有網友戲稱它為「禁忌的馬桶刷」或「深海聖誕樹」，幽默的評論讓更多人知道這項科學發現。牠們通常生活在缺乏陽光的深海環境，與化學合成細菌共生，通過化學反應獲取能量，支撐著深海生態系統的平衡。

研究人員指出，這些生物的適應能力和共生關係是理解深海生命演化的關鍵。

施密特海洋研究所此次考察為期55天，旨在智利邊緣地區進行生態系統測繪和收集樣本。他們不僅希望揭開更多深海生命的面紗，更致力於透過影片分享和知識傳遞，提升公眾對海洋保育的意識。

這隻閃閃發亮的多毛綱蠕蟲提醒人們，深海仍有許多未解之謎等待探索。

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