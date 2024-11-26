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讓12星座心動攻略大公開　撒嬌攻勢讓牡羊一秒投降

▲星座,牡羊座,天蠍座,獅子座,感情,戀愛,男友。（圖／pexels）

▲巨蟹對於溫柔顧家的另一半，會讓他心動指數不斷上升。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

生活中心／綜合報導

每個人都有自己在乎的細節，當曖昧對象或另一半有某些特質時，很可能會讓你對他的好感度越來越增加。《星座好朋友》為大家整理出12星座最在乎哪些相處時的小地方呢，一起參考看看。

一、溫柔顧家

代表星座：金牛座、巨蟹座、處女座

這些星座對於溫柔、能夠幫助他照顧、打理好身邊一切的人是充滿憐惜和愛惜的。當他在外努力打拚，想讓兩人的生活過得更好，對方能幫他把生活瑣碎的事情都處理得好好的，會讓他們感覺到自己被重視。自己都忽略的事，對方卻早已照顧到，願意為他這樣付出，會讓他們很感動。

二、開朗樂觀

代表星座：雙子座、天秤座、雙魚座

他們對於開朗樂觀的人特別沒有抵抗力，很容易就被這樣的人吸引。他們自己也是善於交朋友，喜歡和人相處、聊天，口才也很不錯、個性風趣幽默，能夠讓周圍的人感覺到輕鬆自在。開朗和樂觀是他們最想要面對生活的方式，自己可能無法時時都做到，也就更需要身邊的人拉著他一起。

▲▼牢記「6個方法」讓你清醒談戀愛 。（圖／Unsplash）

▲隨時為獅子座顧好面子，會讓他將你的好都牢牢記在心裡。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

三、會撒嬌

代表星座：牡羊座、水瓶座、射手座

這些星座在感情中可以說是比較強勢的，他們總想要掌控一切事情，讓他們能夠掌握對方的所有行為，一旦對方做了讓他們不開心的事，他們很容易會因此而發脾氣。如果對方是個願意示弱、會撒嬌的人，嬌一撒，他們就心軟八成了，更別提他們多半也知道自己太過分，只是需要台階下，自然也不會再對對方生氣。

四、懂得給面子

代表星座：獅子座、天蠍座、魔羯座

他們臉皮特別薄，走到哪都要顧面子，一旦失了面子，便會讓他們心生怨懟。特別是在公眾場合時，切記要時時給他留好面子，千萬別在大家面前直接潑他冷水；能在外人面前幫他做足面子，讓他臉上有光的人，也會讓他對你好感度大大提升。

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