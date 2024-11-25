提振嘉義觀光　交長：明年推動中崙溫泉區整體規劃

▲交通部長陳世凱（左一）表態支持推動嘉義生活圈建設、中埔鄉澐水溫泉開發案規劃。（圖／交通部提供）

記者蔡亞樺／台北報導

嘉義縣中埔鄉中崙溫泉區曾受到88風災影響，加上位處山坡地，開發受限制，立法院交通委員會今日考察嘉義交通建設，交通部長陳世凱表達支持推動中埔鄉澐水溫泉開發案，預計明年先推動中崙溫泉區整體規劃，將釐清土地使用方向及開發策略。

立院交通委員會今考察嘉義7項道路建設及1項觀光建設，包括六腳鄉鄉道166線14k+650～16k+400(潭墘村至正義村段)道路拓寬、縣道170 西崙至塭仔段拓寬、中埔鄉嘉135線至嘉139線聯絡道拓寬工程，以及澐水溪溫泉重新規劃。

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陳世凱聽取嘉義縣政府簡報、與地方交換意見後表示，此次會勘中灣內大橋涉及經濟部河川治理、170縣道樹林里段涉及農水署等，並將會同相關部會研商予以協助，縣道170西崙至塭仔段拓寬則請縣府儘速評估可行性，循公路局生活圈計畫規定提案申請。

▲立委蔡易餘（左）、交通部長陳世凱考察嘉義地區交通建設。（圖／交通部提供）

永欽二號橋拓寬涉及地方通洪排水、運輸安全，交通部表示，公路局將與經濟部水利署共同協助地方推動改善計畫；中埔鄉嘉135線至嘉139線聯絡道拓寬工程，可橫向連結嘉135線及嘉139線，提升中埔鄉區域交通路網完整性，縣府已承諾儘速先納入公路系統，後續可循公路局生活圈計畫規定申請補助。

至於澐水溪溫泉開發案，交通部表示，觀光署將與嘉義縣政府及中埔鄉公所密切合作，打造一個結合自然、生態與文化的溫泉公園，明年預計先推動中崙溫泉區整體規劃，未來將規劃釐清土地使用方向及開發策略，確保溫泉資源的永續利用與當地生態環境的保護。