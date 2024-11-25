插管病患醒來第1句「台灣有贏嗎？」本人發聲了　完美結局曝光

▲插管病人清醒後第一句話就用白板寫字問「台灣棒球有WIN嗎？」（圖／翻攝自李佳穎醫師的手術室''肺話連篇''臉書）

圖文／CTWANT

中華隊在第三屆世界12強賽打出令人感動成績，以黑馬之姿闖進冠軍戰，終場4：0擊敗強敵日本。彰化秀傳醫院副院長李佳穎先前分享，1名年輕人因重症插管，清醒後與護理人員溝通的第一件事，就是「今天台灣棒球有贏嗎？」如今中華隊奪下世界冠軍，該位患者也出面回應，並透露他已順利出院，堪稱完美大結局。

中華隊在B組預賽戰勝澳洲後，李佳穎在臉書透露，前晚外科加護病房送了1名重症的年輕人進來，因為病情嚴重，無法自主呼吸，被插了氣管內管用呼吸器輔助呼吸，因插管後是無法說話的，醫護人員或家屬要與病人溝通，只能比手畫腳或是寫字。

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該位病人從昏迷中甦醒過來後，與護理人員溝通的第一件事，就是12強棒球賽中華隊對上澳洲的戰況。當時患者在白板上寫下「今天台灣棒球有win嗎？12強vs澳洲」。這一幕讓李佳穎看了相當感動，直呼「你應該有意志力努力活下來了吧…台灣隊也太勵志了…無論對任何人」。

如今中華隊不僅以黑馬之姿打進冠軍賽，更以4：0戰勝日本勇奪世界冠軍，該位患者也出面回應，首先感謝外界關心，並透露他已順利出院，「昏迷前我已記得贏澳洲就有機會晉級，還有本人沒有簽賭，純粹愛棒球，看了10幾年棒球，真心希望中華隊能贏球。謝謝各位，今天入夢一場，拿下冠軍」。

▲該位患者也出面回應，並透露他已順利出院，堪稱完美大結局。（圖／翻攝自李佳穎醫師的手術室''肺話連篇''臉書）

中華隊昨晚和日本隊爭冠，5局上林家正打出個人本屆賽會首轟，助中華隊先馳得點；接著陳晨威敲安上壘後發動盜壘，對日本守備施加壓力；得點圈有人狀態，戶鄉翔征投得閃躲，林立選到四壞球保送形成一二壘有人；下一棒陳傑憲擊出右外野方向3分砲，中華隊單局轟下4：0領先。

林昱珉先發4局用了78球，僅被源田壯亮擊出1支安打，投出3次三振、沒有失分。5局下由張奕接手投球，雖遭坂倉將吾及桑原將志擊出2支安打，不過讓小園海斗成為此半局第3個出局數，化解失分危機，接下來繳出6上6下優「奕」表現。

接下來陳冠宇中繼1局沒讓日本武士染指壘包，林凱威接手9局下半關門，面對首位打者辰己涼介被擊出安打，接下來連拿3個出局數，漂亮守下勝利，中華隊4：0扳倒勁敵日本隊，在東京巨蛋高捧冠軍獎盃。中華隊奪下三大賽隊史首冠，陳傑憲獲打擊王（打擊率6成32）、最佳防守球員及本屆賽會MVP等3項個人獎項，並獲選為世界隊外野手。

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