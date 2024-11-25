結印應援全壘打！台灣球迷「4天全勤施法」　網笑：法力高強

▲台灣球迷在台灣隊打擊時會比出全壘打結印，但9局下半日本隊進攻時就改施展雙殺結印。（圖／翻攝自臉書／大谷翔平台灣加油團2.0）

圖文／CTWANT

2024年世界棒球12強冠軍戰在昨（24日）晚開打，由台灣隊對上日本隊，不僅有大量台灣球迷飛往東京巨蛋支持，全台也在電視機前替台灣對加油。有趣的是，就有網友發現，有位坐在捕手後方的球迷，在輪到台灣打擊時，就會開始比忍者全壘打的結印手勢，沒想到台灣不僅轟出2次全壘打，最後更奪得冠軍，讓鄉民忍不住驚嘆「最強結印師」、「發動咒術的台灣人」。

一名網友昨日晚間在臉書社團「大谷翔平台灣加油團2.0」曬出12強冠軍賽的轉播畫面，只見比賽來到4局上半，由台灣隊進攻，2出局、1壘有人，雙方均未得分。仔細一看，就能發現有位坐在捕手後方的球迷，正比著忍者全壘打的結印手勢，這讓原PO不禁笑道「為什麼你可以買到好位置結印啦！？」

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貼文一經曝光，不少鄉民紛紛指出，其實這位球迷4天賽事全勤，並且都是坐在相同位置努力結印，「本壘後方這幾天真的神給力，每場都在」、「重點是他這四天全勤，而且結印結超久」、「他很認真打卡上班，我們在電視前面，他在現場」、「外國人表示：東方神秘力量」、「以前我以為結界師都是假的…現在我慢慢開始相信了」、「法力高強」、「玄學在台灣真的是一股神秘的力量」、「必須要頒獎給這位朋友」、「日本球迷明天開始瘋傳：台灣球迷領域展開恐為日本最大敗因」。

根據《華視新聞網》報導，這位神秘的洪姓球迷接受採訪表示，「我也是滿訝異的，你手這邊交叉，然後手這兩個要連起來，這是全壘打，這是安打就是兩邊，我們有拿4張老K，那個也發揮滿大的效用，我用了一個接殺的封印，但是他（隔壁友人）喊雙殺，剛好把這個信念，這個事情都很神奇。」

洪姓球迷接著說到，「因為那個時候4比0，戰況其實對日本是比較不利的，因為我們從頭結印到尾，所以他可能有些日本的觀眾，會覺得說好像真的發生了什麼事，所以他（日本觀眾）來跟我們講說，可不可以請我們用正常的姿勢看球，不要我們一直在那邊做法」。

此外，洪姓球迷也在社群平台Threads上分享，他和友人拿著Team Taiwan毛巾，以及4張老K來施法，連續4天8場比賽，都守在本壘後方，「精神力、體力，我跟友人都耗盡元氣，施個法而已，中華隊世界冠軍才是最重要的，感謝全台集氣」。當被鄉民問及「結手印的當下需要搭配念什麼咒語嗎？」，他則回答「心誠則靈」。

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