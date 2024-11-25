攀玉山與台結緣近一甲子　日翁中本憲一畢生藏書捐埔里圖書館

▲埔里鎮立圖書館獲日人中本憲一捐書，設立「中本憲一」文庫。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

近80高齡的日籍人士中本憲一花費數年時間，在台、日兩地謹慎挑選合適的圖書館，希望捐贈自己一生最喜愛珍藏的台灣研究書籍，最後挑中位於臺灣中心的埔里鎮立圖書館，埔里圖書館也特別設立「中本憲一文庫」，答謝跨海的友誼。

文庫啟用典禮於11月23日舉行，居住在日本兵庫縣尼崎市的中本憲一(NAKAMOTO KENICHI)親自來台出席參加；他表示自己透過台灣百岳登山及商務旅行，在兩地往返超過58年，也曾以駐在員身分奉命派駐居住在台北市。

中本憲一回顧，在1966年為了攀登玉山而初次到訪台灣，當時的國民黨政府頒布高山管制、嚴格限制外國人進入山區，所以花費一整年才取得入山許可，也因此開始閱讀收集與台灣山岳有關的地圖、圖書及原住民族相關書籍，爾後隨著台灣展開民主化、本身也常在日台間往來並購買書籍，收集範圍漸漸擴大到各領域，收集台灣相關書籍約有600至700本。

中本憲一指出，雖然將長年收集的心愛書籍離手，對自己來說是件寂寞的事，但他希望在尚有元氣時，能將這些書籍贈送給第二故鄉台灣，也希望能提供給更多喜愛台灣的人研究利用。

埔里鎮長廖志城也向中本憲一對台灣的自然與文化的深厚關懷，表達感謝和敬意，認為其此次慷慨捐贈，為他們帶來最寶貴的知識、智慧與愛；埔里鎮立圖書館會好好保管，讓更多人都能研究利用這些珍貴館藏，也為兩國促進更多文化發展、友好交流。