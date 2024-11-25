快訊／滿足球迷期待　蔣萬安：明晚北市府辦「味全龍選手、教練見面會」

記者袁茵／台北報導

中華隊4比0完封日本隊，寫下32年來最佳成績，中華英雄們預計今（25日）晚間回台，而新北市政府宣布將在26日晚間7時於新北耶誕城舉辦見面會。面對台北市的規劃，台北市長蔣萬安25日下午宣布，將於26日晚間在台北市政府舉辦味全龍選手、教練的見面會，滿足球迷期待。

蔣萬安25日下午到台北市議會進行市政總質詢，針對新北市將在26日舉辦選手見面會，台北市規劃為何？蔣萬安回應，北市府將於26日針對味全龍隊選手舉辦見面會，特別滿足很多球迷希望跟中華英雄見面的期待。

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者袁茵攝）

針對見面會規劃內容，台北市政府發言人殷瑋補充道，很高興中華英雄凱旋歸來，其中很多是台北市所屬的天母主場的味全龍隊教練、球員，包括昨天球賽最後關門的林凱威、教練團張建銘，都是味全龍隊，希望明（26）晚能在北市府市府大樓的一樓大廳舉辦見面會，歡迎他們回來。

至於味全龍啦啦隊「小龍女」們會不會來？殷瑋笑說，細節就留給體育局說明，「但就我了解，除了球員之外，也會有你特別希望的嘉賓到現場。」媒體追問，李多慧會不會到場？殷瑋回應，自己尚未了解此安排，但後續會跟味全龍溝通。

關於此次中華隊中的味全龍球員，包括林凱威、陳冠偉、吉力吉撈．鞏冠、張政禹、李凱威。