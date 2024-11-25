發文「跟谷辣斯在一起」又突刪　隨扈澄清非事實：迎合前妻才發文

▲李姓隨扈說，日前於臉書上的發文，是情緒失控下，為迎合前妻才發文。（資料照／記者湯興漢攝）

記者劉人豪／台北報導



總統府前發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）去年被爆與已婚李姓隨扈發生不倫戀，還被法院判決要賠李妻75萬元，Kolas曾寫文章指自己像是被判決「輪暴」，李姓隨扈日前否認當時雙方有親密關係。週刊今報導李姓隨扈與谷辣斯有地下情，對此，李姓隨扈在臉書發文指出，日前於臉書上的發文不是事實，「我發文時，前妻與我一起，在討論監護權問題，我在情緒失控下，為迎合前妻才發文，但馬上就刪除。」

李男日前在臉書發文，稱有跟Kolas就在一起，但Kolas不承認，「她畫大餅跟我說，只要風波過去，我們一定會好好在一起」、「她跟我說要怎麼離婚比較快，並且要跟她在一起要公平，必須單身，我因為很愛，我聽信了她的謊言，最終跟我的糟糠之妻離婚了。」《鏡週刊》今引用李男該發文報導。

對此，李男今在臉書發文指出，發該篇文章時，前妻與他一起，在討論監護權問題，在情緒失控下，為迎合前妻才發文，但馬上就刪除，「因為我寫的真的不是事實」。並說刪文是因為會涉及損害名譽與誹謗他人，但週刊不顧他與前妻的意願報導，並表示離婚後想修復跟孩子的親子關係，「我怎麼修復？孩子都會長大，他們都會看新聞，我該怎麼活下去」、「拜託政治離開我與我的家人，還給我活下去的空間。」