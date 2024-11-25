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中華隊奪冠！5隊應援團長「抱在一起哭」落下男兒淚：我們做到了

▲▼ 。（圖／翻攝自haosyun86526 IG）

▲應援團長們抱在一起哭。（圖，下同／翻攝自haosyun86526 IG）

記者施怡妏／綜合報導

世界12強棒球賽冠軍戰，台灣以4比0擊敗日本，中斷日本在國際賽中的27連勝，寫下歷史紀錄，許多到場應援的台灣球迷激動尖叫，然而，一路跟著中華隊征戰的中職應援團長們，在得知奪冠消息的那一刻，紛紛相擁而泣，在東京巨蛋落下男兒淚，「我們真的做到了」。

在比賽的最後一局，中華隊的林凱威登板關門，以再見雙殺的精彩表現，替中華隊守住勝利。中職應援團長們在現場見證這一歷史性時刻，最資深的中信兄弟應援團長小白當場流下男兒淚，而其他三位應援團長崔維斯、希本和勛雞也紅了眼眶。

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五位團長相擁慶祝，並仰天大吼，這一幕讓旁邊記錄畫面的啦啦隊員感動地說「我會記錄男兒淚的」。賽後五人也紛紛在IG發文。富邦悍將應援團長崔維斯寫道，「一起回顧我們成為世界冠軍的那一天，謝謝臺灣英雄讓我們成為冠軍應援團，這是一趟讓全世界都看見臺灣的旅程」。

▲▼ 。（圖／翻攝自haosyun86526 IG）

▲▼ 。（圖／翻攝自haosyun86526 IG）

台鋼雄鷹啦啦隊的團長希本發文，「告訴世界，台灣贏了，我們流汗，不是眼淚，大團長小白真的很辛苦，我們大家一起拼戰到底，我們真的做到了！」味全龍啦啦隊應援團長勛雞發文，「愛哭鬼們，我愛你們，最強戰隊，世界冠軍 」。中信兄弟應援團團長小白發文，「昨晚只顧著哭，完全忘記要拍大螢幕，但還好本後還有一個小螢幕，就趕快紀錄這歷史性的那一刻，現在看到還是覺得很不可思議，還是感動到不行」。

中華職棒樂天桃猿女團長Rina謝艾娜也PO文，「我們的中華隊 再次讓全世界看見！無法言語感動，因為我們始終相信，所以中華隊真的做到了！這一刻 眼淚真的齁（Hold）不住」。

球迷看了也超感動，「小白從入行到現在，是看中華隊最多國際賽的團長，終於贏了一回日本」、「非常能理解小白的爆哭」、「這段時間辛苦每一位應援團成員了，謝謝你們辛苦了」、「你們好棒，在家看轉播也要一起台灣尚勇」、「老白終於可以釋放了」、「謝謝你們把台灣的power帶到東京巨蛋…謝謝應援團」。

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