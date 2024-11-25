麥當勞APP「第2波周年慶優惠」出爐！大薯、焦糖冰奶茶買1送1

▲麥當勞APP限定周年慶第2波優惠出爐。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「麥當勞」APP限定周年慶第2波優惠出爐，本周網羅「10大品項買1送1」，包括大薯、焦糖奶茶都有，還免費送麥脆雞腿、麥克雞塊等夯品，即日起正式開跑，提醒優惠券每張限兌換1次，且不適用於外送平台及部分門市。

▲4塊雞塊買1送1。（圖／記者蕭筠攝）

●門市（使用期限：即日起至12月1日）

1. 單點大薯買1送1

2. 單點4塊麥克雞塊（原味／椒麻）買1送1

3. 單點勁辣香雞翅（1份2塊）買1送1

4. 單點薯餅買1送1（早餐限定）

5. 單點中杯可樂（含zero）／雪碧買1送1

6. 單點經典那堤（冰／熱）買1送1

7. 單點中杯檸檬風味紅茶（冰）買1送1

8. 單點經典美式（冰／熱）買1送1

9. 單點中杯無糖紅茶／綠茶（冰）買1送1

10. 買超值全餐送小杯玉米湯（6塊麥克雞塊）

11. 2份豬肉滿福堡加蛋+4塊原味麥克雞塊+2份薯餅+2杯38元飲品特價179元

12. 買麥脆雞腿分享盒（原味／辣味）現折50元

●APP全球版歡樂送限定（使用期限：即日起至12月10日）

1. 單點大薯買1送1

2. 單點4塊原味麥克雞塊買1送1 （限10:14前使用）

3. 單點4塊原味麥克雞塊買1送1 （限10:15後使用）

4. 單點薯餅買1送1（早餐限定）

5. 買20塊原味麥克雞塊分享餐送原味麥克雞塊6塊

6. 買30塊原味麥克雞塊分享餐送原味麥克雞塊6塊

7. 買雞塊雞腿分享餐送原味麥克雞塊6塊

●門市平日限定（使用期限：即日起至11月29日）

1. 單點焦糖冰奶茶買1送1

2. 買超值全餐4塊原味麥克雞塊（大麥克）

3. 買超值全餐送麥脆雞腿原味／辣味1塊（雙層牛肉吉事堡）

4. 買超值全餐送小薯（勁辣雞腿堡）

5. 買129超省餐送蘋果派

6. 買滿福系列套餐送4塊原味麥克雞塊（勁辣雞腿堡）

7. 買蛋堡系列套餐送4塊原味麥克雞塊

●得來速平日限定（使用期限：即日起至11月29日）

1. 買超值全餐送4塊原味麥克雞塊（大麥克）

●門市周末限定（使用期限：11月30日起至12月1日）

1. 單點焦糖冰奶茶買1送1

2. 買超值全餐送4塊原味麥克雞塊（大麥克）

3. 買超值全餐送麥脆雞腿原味／辣味1塊（雙層牛肉吉事堡）

4. 買超值全餐送小薯（勁辣雞腿堡）

5. 買129超省餐送蘋果派

6. 買滿福系列套餐送4塊原味麥克雞塊

7. 買蛋堡系列套餐送4塊原味麥克雞塊

●得來速周末限定（使用期限：11月30日起至12月1日）

1. 買指定超值全餐送4塊原味麥克雞塊（大麥克）

▲熱血雙饗組內含原味雞腿、地瓜薯條。（圖／翻攝頂呱呱臉書粉專）

另，為歡慶中華隊奪下12強冠軍，頂呱呱今（25）日祭出限時1天「熱血雙饗組買1送1」優惠，爽吃2隻原味雞腿+2份地瓜薯條只要120元，每人限購2組，提醒桃園機場、板橋環球店不適用此優惠，各門市數量有限、售完為止。