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台灣奪冠瞬間！日網集體哀號「啊啊啊啊」　賽後超暖反應曝

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

▲ 中華隊首次拿下世界12強冠軍。（圖／記者李毓康攝）

記者陳宛貞／綜合報導

中華隊24日中止日本國際賽27連勝紀錄，奪得世界12強棒球賽冠軍，「台灣優勝」關鍵字隨即登上日本X平台熱搜，旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」也分享在搭車時聽見日本人稱讚「台灣好厲害」，令他十分感動。

台灣昨晚以4比0完封日本，日本動畫網站Niconico在X分享球賽直播彈幕，只見畫面被一連串「啊啊啊啊啊啊」哀號聲覆蓋，可見日本網友悲憤心情，其他還有包括「糟透了」、「教練無能」、「這不是慘敗，是完敗」、「無得分w」等留言，不過也有不少網友寫下，「恭喜台灣」。

粉專「魚漿夫婦」則發文分享，雖然「台灣優勝」登上日本X熱搜第二，「但最讓我感動的是搭車的時候聽到坐在附近的日本人說，『台灣贏了耶，台灣好厲害』、『真的，台灣真的很棒耶！』當下很想跟他們說（但我忍住了沒說），你們日本也打得很棒！」

後來「魚漿夫婦」在居酒屋和有到現場觀賽的友人聊天，他們說當台灣打出安打跟全壘打的時候，不少在場的日本人都說，「打得真好！」，或是「這支全壘打好厲害！」回家路上也看到日本網友說，「雖然很殘念，但台灣贏的話還算可以接受，恭喜台灣啦！」

日本人的反應令「魚漿夫婦」大讚，「比賽很棒！而更棒的是我們都很有風度的看完這場比賽，期待有一天再上場一起打球，雖然是對手，但也是永遠的朋友」。

這篇貼文引發眾多台灣網友回應，「日本打安打時我們也是：啊啊啊好強啊！」、「可敬的對手，謝謝日本」、「這才真的是運動家精神」、「日本也很棒！！！」、「日本隊真的很棒也很有風度」、「日本也超級厲害的！」

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