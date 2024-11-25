強烈冷氣團、輻射冷卻影響　專家曝「最凍時段」低溫10度

▲輻射冷卻，讓氣溫降的更低。（圖／翻攝林老師氣象站臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣逐漸轉冷，氣象專家林得恩指出，周四、周五夜晚到清晨輻射冷卻效應，將最為顯著，北部、東北部最低溫12至14度；台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興說，周三強烈大陸冷氣團南下，預估最低溫出現在周四深夜至周五清晨，苗栗以北空曠地區及花東縱谷接近10度。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書粉絲團 「林老師氣象站」表示，輻射冷卻讓氣溫降的更低，周三下半天開始，水氣減少；周四、周五夜晚到清晨，輻射冷卻效應將會最為顯著。

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他指出，屆時北部、東北部地區最低溫12至14度，花東地區最低溫14至16度，中南部最低溫也降到13至16度；近山區空曠平地因輻射冷卻效應影響，可能有10度左右的低溫。

林得恩解釋，當白天地球表面所吸收的太陽輻射熱能，吸熱比散熱速度快，因此氣溫自然就會上升；到了夜晚，就會向天空發射出長波輻射，散熱比吸熱速度反而快，因此氣溫就會下降；如果當天夜間在天氣晴朗、微風及乾燥的環境條件下，地表的溫度就會快速冷卻，就是所謂的輻射冷卻效應。

▲高雄、台北站未來氣溫預測走勢。（圖／翻攝YouTube頻道Hsin Hsing Chia）

賈新興今也在臉書表示，明日受鋒面及東北季風影響，新竹以北及宜蘭氣溫下降並有局部雨，午後花東山區亦有零星短暫雨。周三受乾冷強烈大陸冷氣團南下影響，各地氣溫顯著下降。周四至周六，各地天氣穩定，中南部日夜溫差大。

賈新興預估，最低溫出現在周四深夜至周五日清晨，台北站低溫有接近或低於12度的機率，苗栗以北空曠地區及花東縱谷則有接近10度上下的機率。

他指出，12月1日至2日，午後花東山區有零星短暫雨。12月3日至4日，受另一波東北季風影響，北海岸、基隆、大台北東側、宜蘭及花蓮山區有零星短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。