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隨扈揭和谷辣斯交往過程　「她畫大餅！我相信了」

本刊去年直擊，李男（圖）經常透過LINE傳訊向Kolas示愛，還以「登聖母峰」作為2人幽會暗語。

▲本刊去年直擊，李男（圖）經常透過LINE傳訊向Kolas示愛，還以「登聖母峰」作為2人幽會暗語。

圖文／鏡週刊

本刊還接獲爆料，李男在接受媒體專訪隔天、本月17日下午1點15分，在臉書發表一則200多字的短文，證實曾經與Kolas交往；李在臉書開頭寫道：「哇好帥喔第一印像（象）是這樣，首先我要分享我這一年多來非人道的對待」。接著，李還標註Kolas Yotaka的臉書帳號，寫道：「明明就是有在一起，她卻不承認，還跟媒體講說我吃藥，亂講話，關於這一點，我必須說明一下，我要替我自己發聲，事實不是如此」。

李男刪文後，突然更改臉書個人名稱，大頭貼也換成黑白意象照。（翻攝李男臉書）

▲李男刪文後，突然更改臉書個人名稱，大頭貼也換成黑白意象照。（翻攝李男臉書）

李更自爆他與Kolas的交往過程：「我們每個星期都會約會，她畫大餅跟我說，只要風波過去，我們一定會好好在一起」，並坦承自己非常信任也很愛Kolas，痛訴：「我信了，真的相信，而且她跟我說要怎麼離婚比較快，而且要跟她在一起要公平，必須單身，我因為很愛，我聽信了她的謊言，最終跟我的糟糠之妻離婚了。」

11月17日，李男在臉書上自爆與Kolas有交往，並討論如何與元配離婚，但目前已刪除該文。（翻攝李男臉書）

▲11月17日，李男在臉書上自爆與Kolas有交往，並討論如何與元配離婚，但目前已刪除該文。（翻攝李男臉書）

文末，李還控訴遭Kolas欺騙，說：「就在昨天她還報警抓我，因為我發現不可告人的祕密，就是她騙人，從頭到尾…待續…」但貼文後續就未再交代其他細節，且李過沒多久就刪除該文。

本刊掌握，李刪除貼文隔天，突然更換臉書個人名稱，從原先的漢名拼音改為族名拼音，大頭貼也從個人照變成一張黑白意象照，一度讓李的臉友搜尋不到；另外，他的臉書個人檔案也已上鎖，無法搜尋，種種詭異行徑，讓外界議論紛紛。

Kolas與李男堅決否認不倫，至此再度被重重打臉，但李為何突然改口承認2人的關係？並痛訴Kolas「非人對待」他？一位李的友人向本刊透露，李在貼文中暗示的「不可告人祕密」，是認為Kolas過去都在哄騙他，對2人的未來畫大餅，如今自己守諾離婚，卻反遭愛人背叛。

Kolas不只一再對外強調自己與隨扈清白，甚至不惜興訟捍衛名譽，她與李男前妻的侵害配偶權官司目前正上訴二審，法界認為，一審被判賠75萬的她，二審恐怕也難有翻身機會。


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