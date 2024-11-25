隨扈突發文認交往谷辣斯　「我發現她不可告人祕密」

▲前總統府發言人谷辣斯．尤達卡（左），去年遭本刊踢爆與已婚李姓隨扈（右）發生不倫戀，雖然至今矢口否認，但李男近日在臉書上承認二人的地下情。（讀者提供）



圖文／鏡週刊

前總統府發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）去年遭本刊踢爆，和已婚的李姓隨扈不倫戀，當時李以「登聖母峰」作為和Kolas幽會的暗語，不過，Kolas至今仍矢口否認這段婚外情，但本刊接獲爆料，李近日在臉書心碎痛訴，他和Kolas確實有交往，且對方還曾承諾他只要風波一過，就會「好好在一起」，甚至教他「要怎麼離婚比較快」，他照做與妻子離婚，最後才發現一切都是Kolas的謊言。

本刊掌握，2023年6月Kolas因外遇人夫請辭總統府發言人後，和李私下仍維持聯繫，在另一起Kolas的民事官司訴訟中，對造曾提出一段她與李男共同現身台北市某旅館的監視器畫面，進一步證實2人的關係確實非他們所言「真的沒什麼」。

▲李男原使用個人照為臉書大頭貼（圖），並稱Kolas承諾只要風波一過，就會「好好在一起」。（翻攝李男臉書）

此外，本刊還接獲爆料，李男本月17日在臉書上突然發表一則200多字的短文，證實曾經與Kolas交往；他在臉書寫道：「明明就是有在一起，她卻不承認，還跟媒體講說我吃藥，亂講話，關於這一點，我必須說明一下，我要替我自己發聲，事實不是如此」。

▲李男刪文後，突然更改臉書個人名稱，大頭貼也換成黑白意象照。（翻攝李男臉書）

李更自爆他與Kolas的交往過程：「我們每個星期都會約會，她畫大餅跟我說，只要風波過去，我們一定會好好在一起」等。文末，李還控訴遭Kolas欺騙，說：「就在昨天她還報警抓我，因為我發現不可告人的祕密，就是她騙人，從頭到尾…待續…」

▲11月17日，李男在臉書上自爆與Kolas有交往，並討論如何與元配離婚，但目前已刪除該文。（翻攝李男臉書）

但貼文後續就未再交代其他細節，且李過沒多久就刪除該文，隔日他還突然更換臉書個人名稱，從原先的漢名拼音改為族名拼音，大頭貼也從個人照變成一張黑白意象照，一度讓李的臉友搜尋不到，詭異的行徑，也讓他的友人私下議論紛紛。

▲Kolas曾與李男共築愛巢，投宿民宿，但最後遭李妻抓包。

▲花蓮地方法院（圖）3月判Kolas不法侵害配偶權，且情節重大，判賠75萬元。



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