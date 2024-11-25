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大陸 大陸焦點 特派現場

為聽直播主「叫一聲哥哥」！男狂抖內1800萬　僅靠饅頭度日

▲抖內直播妹。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲男子經常斗內心儀的女直播主，就為了對方喊一聲「謝謝哥哥」。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

圖文／CTWANT

大陸浙江一名洪姓男子因為沉迷網路直播，瘋狂抖內女主播，甚至為了能當第一大金主，聽女主播叫他一聲哥哥，花了超過400萬人民幣（約新台幣1800萬元）。最終他還為了大額抖內，不惜偷銅料變賣、啃饅頭果腹，最終遭到警方依竊盜罪逮捕。

根據《中國報》報導，大陸浙江寧波市一名洪姓男子因為沉迷網路直播，瘋狂抖內女主播。起初他把家中的錢全數花光，被家人出手阻攔，但他卻沒有因此停手，還利用自己的職務之便，在送貨時趁機行竊銅料等拿去變賣。

事後，洪男行竊一事敗露，根據警方調查後發現，洪男在幾個月內行竊了42次，先後獲利超過230萬元人民幣（約新台幣1035萬元）。且洪男為了爭取「榜一大哥」，將這些錢全部都抖內給女直播主，花費了超過400萬人民幣，自己肚子餓時卻只靠饅頭果腹。

洪男透露，他其實也不奢求能與女直播主見面，只希望聽見對方叫他一聲哥哥而已。最終，洪男因涉嫌竊盜罪遭到逮捕，警方也順利追回人民幣100多萬元（約新台幣450萬元）贓款歸還給受害工廠。

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